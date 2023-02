Muno sera plus offensif la saison prochaine

Cette reprise a dû se faire avec pas mal d’absences ce qui laissait un peu des doutes au T1. "Même si j’ai une équipe qui, physiquement est en forme, j’appréhendais quand même le second tour pas sereinement, avec notamment 4 suspendus et les blessures qui traînent depuis le début de saison. Ce qui m’a obligé à faire appel à des joueurs de réserves qui m’ont agréablement surpris et dont je suis très fier aujourd’hui." Malgré quelques petits accrochages en cours de route, le principal concerné n’éprouve pas de regrets. "C’est vrai que nous avons signé des résultats décevants notamment contre Marbehan, Gérouville ou encore Habay-la-Vielle. Sinon, on aurait pu avoir quelques points en plus et jouer la montée avec Habay-la-Neuve, je me dis qu’il est préférable de rester en P3 une saison de plus. D’autant plus que j’ai pas mal de départs qui se précisent. Mieux vaut être patient, recruter correctement et pouvoir former des jeunes. On aura une équipe plus offensive la saison prochaine et on pourra pourquoi pas jouer le titre avec une base solide qui se construit déjà maintenant, dit-il. Je ne peux pas citer de noms, mais j’ai déjà quelques arrivées actées. On a juste celle de Lilian Guirao qui vient de Margut, qui m’a fortement impressionné pour ses débuts ce week-end. C’est lui qui a provoqué le penalty, il doit encore s’habituer au jeu un peu plus rude du football belge, surtout en P3."