Cyclisme: le nombre de courses diminue drastiquement pour les amateurs/masters

Ces derniers temps, dans la foulée du Covid, jamais l’ECW n’avait connu un tel engouement. L’an passé encore, Guy Crasset recensait plus de 350 licenciés, qui participèrent à une soixantaine de courses.

Quelques mois plus tard, le soufflé est retombé. Et laisse même craindre le pire. "J’enregistre actuellement 180 licenciés, mais il y a toujours des retardataires, observe le citoyen de Wanze. Par contre, du côté des organisations, nous n’atteignons plus la trentaine."

Des contraintes de plus en plus exigeantes

La cause principale est liée à la défection de Ludovic Draux, appelé à des fonctions au sein de la FCWB et qui, bon an mal an, chapeautait à lui seul une bonne vingtaine de courses dans le Brabant.

"Ajoutez-y des contraintes de plus en plus exigeantes, des coûts en constante augmentation, des paperasseries à n’en plus finir, un bénévolat en crise, et vous comprendrez que l’avenir de ce cyclisme semble bien compromis ", insiste Guy Crasset, pour qui ce devrait, par ailleurs, être la dernière année en tant qu’organisateur.

Cela laisse-t-il présager à très court terme la mort des courses pour amateurs ? Notez que chez nous, elles sont déjà presque en mort cérébrale.

Pour l’heure, hormis les trois journées qui leur sont réservées à l’Arden Challenge, nos amateurs/masters n’ont rien à se mettre sous la pédale.