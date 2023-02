Ce qui m’a surtout surpris, c’est le départ de Christophe Bertels. Sinon, les dirigeants du club n’ont guère changé, des anciens joueurs sont désormais impliqués et nous avions eu une bonne relation lors de mon passage au début des années 2000 en tant que joueur-entraîneur.

Vous avez hésité à accepter le poste ?

Seule la distance aurait pu amener un refus. Mais la réflexion a été rapide. Je vois beaucoup de positif dans ce challenge. J’avais pris la décision il y a un temps de ne pas poursuivre à Ougrée où j’exerce depuis 14 ans.

Mais où vous resterez impliqué, non ?

Oui, je suis très impliqué dans ce club, de la recherche de sponsors, à la gestion du budget en passant par le planning des entraînements des jeunes. Nous avons eu une réunion pour une nouvelle gestion administrative et j’espère être déchargé de quelques tâches. À Ougrée, le club était proche de la P4 quand je suis arrivé, nous avons monté un projet social et éducatif et nous sommes montés en P1 où nous luttons actuellement pour le maintien. Je compte bien partir en laissant le club au plus haut échelon provincial.

Ce rôle de coach à Gouvy, cela va me décharger un peu, j’aurais l’occasion de déconnecter un peu durant le trajet là où à Ougrée, j’étais toujours actif de 18 h à 19 h 45 quand débutait la séance.

P1 ou D3, vous avez une préférence ?

Pas du tout. Cela n’a guère d’importance à mes yeux. Si c’est en P1, il y aura le défi de jouer la tête et si c’est en D3, celui du maintien. Le travail abattu par Christophe Bertels est à souligner et même s’il n’y a pas de montée, il faudra saluer ce qu’il a fait. La mentalité gouvyonne, je la connais et elle me plaît. J’avais toutes les raisons de dire oui à ce challenge, peu importe la division.

Vous avez déjà vu Gouvy ?

Oui, je suis allé voir la rencontre à Sart. Difficile de tirer un bilan après 90 minutes.

Vous allez participer à la construction du noyau de la saison prochaine ?

De manière assez passive. Christophe Bertels et Laurent Amory sont mieux armés pour le recrutement. Je dois avouer que je suivais de loin le football luxembourgeois vu le temps passé à Ougrée. Après, ils connaissent ma vision et mes désirs, ils pourront recruter en fonction. Je leur fais entièrement confiance.

Vous êtes en possession du diplôme UEFA-A, avec l’ambition de coacher à un niveau plus haut ?

Pas spécialement. Quand j’ai suivi les cours, c’était pour enrichir ma culture footballistique, me confronter à d’autres idées. J’ai eu quelques opportunités, mais je n’y ai jamais répondu favorablement.