Chlo Chomis:"Je suis prêt à rester une saison de plus à Jamoigne"

Selon moi, cette rencontre reportée reste une rencontre importante. À la base, ce devait être un match capital pour le maintien. Ici, nous sommes dans une situation un peu plus confortable mais nous voulons la victoire (NDLR: un succès rendrait officiel le maintien de Jamoigne en Superdivision).

La victoire de samedi dernier face à Louvain est-elle selon vous la plus belle ou celle qui procure le plus de satisfaction cette saison ?

C’est vrai que cette rencontre nous a fait très plaisir à Aurore, Eva et moi car nous étions face à une équipe assez homogène comparée à la nôtre et nous avons réussi à bien jouer ensemble pour la remporter.

Vous paraissez épanouie, vous encouragez sans cesse vos équipières et vous vous investissez dans le club. Vous avez trouvé chaussure à votre pied à Jamoigne ?

Jamoigne m’a très bien accueillie. Dès le stage que j’ai réalisé en juillet au club, je me suis directement sentie très bien, dans un lieu où j’avais envie de m’investir pour l’équipe, pour mon projet sportif et pour le club.

Si vous deviez vous donner une note sur 10 quant à votre niveau de jeu, quelle serait-elle ?

Je ne pourrais pas donner une seule note pour la saison entière mais mon niveau vaut une note satisfaisante. Je dirais 8/10 sur les dernières rencontres.

Le niveau de la Superdivision vous paraît bon ?

Les rencontres sont variées en fonction des joueuses, mais je dirais que le niveau ressemble à celui des équipes moyennes de N1 en France, où je trouve totalement ma place.

Est-ce que le fait de ne pas encore avoir battu de série A vous déçoit ?

C’est bien sûr rageant pour moi mais cela me pousse à faire les efforts nécessaires pour en battre une et plus, pourquoi pas, les rencontres suivantes.

Une saison de plus à Jamoigne, est-ce envisageable ?

Cette expérience de double appartenance m’apporte beaucoup tant pour le côté sportif qu’humain. Je ne verrais pas d’inconvénient de continuer à porter les couleurs de Jamoigne.