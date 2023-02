Benjamin Fruchard: "Rester à Virton était un choix évident"

Oui clairement, ça nous a fait du bien de gagner sur une très belle équipe. On avait besoin d’un bon résultat. Non seulement pour nous assurer le maintien en Superdivision mais aussi pour nous prouver que l’on valait mieux que ce l’on a parfois montré.

À titre personnel, c’est la plus belle prestation de l’année ?

Clairement. J’avais déjà réalisé de bons matches mais pas toujours en concluant. J’abordais ce match en sachant qu’au match aller, je m’étais incliné à deux reprises. Mais que j’avais les capacités de faire mieux. M’imposer à deux reprises face à des joueurs comme Doran (As14) et Rogiers (A9) est de bon augure.

Patrice Mullenders, le responsable sportif du club estime à juste titre que vous avez parfois eu un mental défaillant à table. Ces victoires peuvent servir de déclic ?

Il y a d’abord eu le temps d’adaptation au championnat belge mais par la suite, c’est vrai que je n’ai pas toujours su être assez fort mentalement pour résister à une sorte de pression que je me mettais moi-même.

En parlant de suite et de fin de championnat, le club vient d’annoncer qu’avec Alessi Massart, vous seriez encore tous les deux à Virton la saison prochaine ? Qu’est-ce qui a poussé à faire ce choix ?

On a en effet décidé de continuer avec Virton l’année prochaine. De mon côté, à partir du moment où le club souhaitait que je reste, le choix était comme une évidence. On a une équipe de jeunes avec une belle marge de progression et j’aime bien ce championnat en Belgique. Vu le niveau général, il n’y a que des bons matchs.

Les déclarations un peu alarmistes sur l’avenir de l’équipe ne vous ont visiblement pas empêché de resigner…

Non. Nous, c’est à table que l’on nous attend et on a démontré que l’on était toujours bien concerné à sortant cette grosse prestation tous les trois.

Maintenant, l’idéal serait de trouver un premier joueur pour tirer l’équipe…

Oui ça serait l’idéal mais c’est aux dirigeants du club de voir ce qu’ils peuvent faire à ce niveau-là.

Quoi qu’il en soit, même si le club trouve un jeune joueur du même niveau que Alessi et moi-même, je sais que l’on pourra faire peur à quelques-unes des grosses équipes de la division.