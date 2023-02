Basket: l'Arlonais Yoann Bernard compte bien rejouer cette saison

Son coach l’annonçait sur la touche pour un mois au minimum, voire même deux mois. Mais le garçon est plus optimiste: "Si tout va bien, j’espère reprendre doucement les entraînements dans deux ou trois semaines. Et rejouer le plus vite possible. J’ai des exercices de rééducation à faire tous les jours à la maison, et deux séances de kiné par semaine."

Encore 4 victoires ?

Samedi, contre Saint-Hubert, c’est en tant que délégué qu’il a suivi le derby. Frustrant. "Il y avait la place pour gagner, c’est sûr, lance Yoann Bernard. Saint-Hubert a été moyen. C’est nous qui avons été très mauvais. Sur notre défense en zone, les Borquins ont pris trop de shoots dans un fauteuil. On a manqué d’aide, de communication. On a eu de la chance qu’ils n’en réussissent pas plus."

Les Arlonais ont clairement manqué de gnac, d’agressivité que toute équipe engagée dans la course au maintien doit avoir lors d’un match important. "Je n’ai pas trouvé qu’on disputait un derby, poursuit Yoann Bernard. On a manqué d’envie. C’était flagrant par rapport au match aller, quand on a été gagner à Saint-Hubert. Il n’y avait pas une bonne ambiance non plus sur le terrain, avec les arbitres. Mais on perd de notre faute. On cherche trop les complications. L’équipe avait beaucoup mieux joué le match précédent, contre Profondeville."

Arlon a déjà galvaudé nombre d’opportunités depuis la première journée de championnat et se retrouve en position très dangereuse en bas de classement. L’équipe du chef-lieu (4 victoires, 13 défaites) devra probablement encore gagner quatre matches, sur les neuf qu’il lui reste. Mission impossible ? "Contre Nivelles et les deux équipes de Liège (Liège B et Union Liège), il faudra la victoire. On n’a plus le choix. Et une surprise, cela peut toujours arriver aussi. On veut tous se maintenir en régionale. Moi, j’y crois toujours."