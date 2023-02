J’ai assez bien réfléchi. Avec Libramont, nos chances de participer aux play-off sont très réduites, cela a pesé dans la balance. Et, surtout, le niveau de la régionale me manque. C’est une opportunité et il y a aussi la nationale derrière.

Vous aviez déjà failli rejoindre les Chestrolais en fin de saison dernière…

Oui. J’avais déjà hésité beaucoup. Mais on avait encore une chance d’être champion avec Libramont et de monter en régionale.

À Libramont, vous restez sur deux saisons décevantes ?

On a tout de même gagné la Coupe la saison dernière. Et l’autre point positif, c’est que plusieurs jeunes se sont intégrés dans le noyau. Mais dans l’ensemble, je m’attendais à mieux et l’objectif principal n’a pas été atteint, puisque le plan initial était de rester un an en P2, puis un an en P1 et de monter directement en régionale. Je pense que l’année Covid nous a fait du mal. Cet arrêt forcé nous a coupés dans notre élan.

Cela fait trois saisons que vous jouez en P2 et en P1, n’est-ce pas du gâchis ?

Non. Parce que j’en avais besoin. De mes 16 ans à mes 20 ans, j’ai joué un an en R1 (Libramont), deux ans en D3 (Neufchâteau et Loyers) et encore un an en R1, à Mazy. J’étais arrivé à un stade où je ne prenais plus de plaisir sur le terrain. Quand je prenais mon sac de basket, il était vraiment lourd à porter. J’avais les pieds de plomb. Je ne me voyais pas arrêter le basket, mais je n’avais plus envie de me prendre la tête. Je voulais juste rejouer avec mes potes et reprendre du plaisir. Et aujourd’hui, j’ai envie de retrouver un niveau supérieur.

Vous êtes prêt pour la 1re régionale ?

Oui. C’est un championnat dans lequel j’ai déjà joué. Je suis bien physiquement et je pense que je pourrais y jouer dès maintenant. Mais je vais me préparer pour me sentir vraiment au top pour la reprise en été. C’est un beau championnat, avec des jeunes et aussi plein de gars qui ont évolué plus haut.

Un mot sur Neufchâteau B ?

Je suis agréablement surpris par l’équipe. Après les départs des Bizimana, Geubel et Démoulin, personne n’aurait misé sur des résultats pareils. C’est super encourageant, je trouve. Ils jouent avec une belle intensité. Ça court, ça défend, ça joue pas mal en transition. C’est un jeu qui me convient bien. Et j’apprécie aussi le coach et cela a joué dans ma décision.

Vous allez tenir un rôle important ?

Oui. On en a déjà parlé avec Stu (Nicolas Sturam) et je sais qu’il attend beaucoup de moi la saison prochaine comme meneur. J’aimerais bien amener du scoring, de l’intensité, faire jouer les autres et les rendre meilleurs. C’est mon jeu. Je pense que j’aurai pas mal de ballons dans les mains.

Intégrer le noyau de Neufchâteau A en D2, vous y pensez aussi ?

J’y pense, oui. C’est un objectif. Mais je n’ai pas envie non plus d’y aller pour rester sur le banc. Je préfère prendre mon temps, y aller étape par étape. Je vais d’abord retrouver un maximum de rythme en R1. Et si ça se passe bien, et qu’il y a une place qui s’ouvre en D2, je saisirai ma chance. Je ne me mets pas de pression par rapport à cela. On verra déjà comment ça se passe en R1. En tout cas, dans les deux ans, ce serait vraiment un objectif.