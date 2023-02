Saint-Mard (P2A): Thibaut Schweig fête ses 20 ans en équipe 1re

Samedi, les Sudistes ont été chercher les trois points à Jamoigne sur un score arsenal. Le but de la victoire a été marqué juste avant la mi-temps par Thibaut Schweig, alors que les hommes de Fabrizio Lepenne avaient été bousculés pendant une demi-heure par ceux de Fabian Lambot. "Sur un corner qui arrive au deuxième poteau, une petite combinaison à trois est arrivée jusqu’à moi, et j’ai pu inscrire ce but important, raconte l’attaquant. En deuxième mi-temps, nous avons manqué de lucidité. On a gâché pas mal d’occasions et on a mal géré le match, alors que nous avions l’avantage de jouer à 11 contre 10, à la suite de l’exclusion de Rémy Protin."

"Trop tôt de monter dès cette année"

Les Saint-Mardois sont troisièmes au classement avec six points de retard sur le leader Bleid.

Les Bleus pourraient profiter du match de ce samedi où le leader se déplace chez son dauphin, Nothomb. "Bleid est bien parti pour monter en P1, pronostique Thibaut Schweig. Avec leur super-gardien et leur défense de fer, ils ne risquent pas grand-chose. De notre côté, nous espérons participer au tour final. Le club a un projet de monter en P1 dans les trois prochaines années. Nous avons un groupe de jeunes de qualité, avec deux “vieux”, Olivier Champenois et moi. Je crois que c’est trop tôt de monter dès cette année. L’année prochaine, je vais prendre du recul. J’envisage d’arrêter progressivement et de jouer avec la réserve. Je vais me mettre au tennis et au badminton, peut-être au padel."

"Mes duels avec Renaud Van Geen"

"Je garderai de fameux souvenirs de ma carrière, se souvient le forward. Notamment ce but que j’ai inscrit lors de la victoire en finale de la Coupe avec la JA contre Habay, mais aussi mes années avec Manu Van der Maren à Martelange et avec Jean-Marie Steifer à la JA comme entraîneurs. Mes duels avec ce rude défenseur qu’est le Nordiste Renaud Van Geen sont aussi des moments qui me restent en mémoire."

Le Gaumais se plaît aussi à souligner qu’il a commencé cette saison avec un entraîneur inconnu pour lui. "Fabrizio Lepenne m’a vraiment agréablement surpris. C’est un connaisseur du foot, passionné et on vient avec plaisir à ses entraînements. "