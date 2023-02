Gofflot espère avoir le déclic pour enchaîner les buts à Grandvoir

Depuis quelques semaines, Grandvoir a opté pour un système différent. "Désormais, nous sommes en 3-5-2 avec deux joueurs qui doivent faire tout le flanc, commente l’ancien buteur de Namoussart. Cela fonctionne bien. Avec Tristan Bodet devant, nous nous trouvons de mieux en mieux. Et moi, je peux exploiter ma vitesse et ma technique, qui font partie de mes principales forces donc, c’est parfait."

Son téléphone avait chauffé l’été dernier

Très courtisé à l’été dernier après sa grosse saison avec Namoussart, Quentin Gofflot avait finalement décidé de rejoindre Grandvoir.

"C’est un club de la Commune de Neufchâteau où j’avais déjà quelques connaissances, explique l’attaquant. Et puis, tout était réuni. LE projet sportif est intéressant, le club évolue en P2, un niveau que j’avais connu avec Bras, et le président, que je connaissais déjà un peu m’a convaincu. Et je ne suis pas déçu de mon choix."

Pas de déception donc, mais un petit bémol au niveau des résultats. "C’est vrai que tout le monde espérait un peu mieux de nous, admet Quentin Gofflot. Nous aurions aimé être plus haut dans le classement, mais cela ne se joue pas à grand-chose non plus. Nous avons perdu trop de bêtes points et la réussite n’a pas toujours été avec nous. Mais je suis confiant pour la suite du championnat. Il faudra cependant attraper un peu de régularité. Et peut-être aussi de réalisme car nous avons souvent les occasions, mais nous n’arrivons pas toujours à marquer."

Et Quentin Gofflot espère bien qu’il pourra aider les Cerfs à ce niveau. "Je n’ai pas toujours été réaliste depuis l’entame de la saison. Je n’ai pas toujours eu de chance non plus comme vendredi avec le ballon sur la barre, avoue celui qui est aussi passé par Rossart et Bras. À Namoussart, je marquais plus, mais j’étais un peu plus en confiance. Quand vous enchaînez les buts, c’est plus facile. J’espère avoir le déclic et être important dans cette dernière partie de saison. Une différence entre la P3 et la P2 ? Cela va un peu plus vite, mais c’est tout."