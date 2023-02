Victoria Rausch, l'athlète de l'ACD, sans doute qualifiée pour l'Euro d'Istanbul

Victoria Rausch, la hurdleuse belgo-grand-ducale de l’AC Dampicourt, saura officiellement ce mardi si elle est qualifiée pour le tout prochain Euro indoor d’Istanbul. Mais a priori, cela devrait être le cas. À nouveau sacrée championne du Grand-Duché ce week-end sur 60 m haies, avec un chrono de 8.23, l’athlète âgée de 26 ans n’a pas réussi le minimum requis (8.03), mais son nouveau record national, réussi en janvier (8.17), la plaçait, avant ce dernier week-end, en 31e position au ranking européen, autre possibilité de se qualifier. Seules 32 places sont toutefois disponibles… La demi-finaliste de l’Euro outdoor de Munich en 2022 doit dès lors attendre jusqu’à ce mardi et l’officialisation des rankings définitifs pour savoir si elle décroche son ticket pour Istanbul. Les résultats des autres championnats nationaux n’ont cependant pas modifié les données ce week-end. Mieux, trois athlètes se sont retirées de cette course à l’Euro, plaçant ainsi Victoria Rausch en 28e position. Il ne reste donc plus qu’à attendre la confirmation officielle.