Une carte rouge pour le youtubeur Loris Giuliano

Battu 2-7 par Raeren, Durbuy a subi samedi sa 5e défaite par au moins cinq buts d’écart cette saison, après celles concédées devant La Calamine (5-0), Sprimont (0-5), Ciney (3-10) et Aywaille (0-5). Les Durbuysiens ont pourtant tenu le coup (2-2) jusqu’à l’exclusion de Makwala à la 56e minute. Un membre du staff de Durbuy a été renvoyé de la zone neutre au même moment, en l’occurrence le youtubeur Loris Giuliano qui accompagne les Durbuysiens depuis quelques semaines et qui s’était déjà fait remarquer à Libramont par son comportement agressif. Il avait notamment, à cette occasion, envoyé au loin le smartphone d’un de nos journalistes occupé à filmer les incidents de fin de match. Peu après, face à Rochefort, il avait encore tenté de s’asseoir sur le banc alors qu’il n’en avait pas le droit. Désormais affilié à Durbuy, Giuliano peut officiellement y endosser un rôle. Contre Raeren, il officiait comme commissaire au terrain et il a reçu deux cartes jaunes en quelques secondes. L’équipe famennoise a déjà été sanctionnée de 12 cartons rouges cette saison et de 60 cartons jaunes.