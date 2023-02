L’exclusion d’Antoine Dehez, à la reprise, a sans doute joué un rôle important dans la défaite de Tavigny, même si à ce moment du match, Lierneux menait déjà 0-2, par Barry et Remy. En infériorité numérique, les locaux vont subir toute la 2e mi-temps. Remy, Bastin, Verbauwhede et Leboutte aliment le compteur, avant de voir Guibe atténuer la marque notamment grâce à un penalty dans les dix dernières minutes (2-6).

Bourcy 4 – Montleban 2

La surprise du week-end et des points précieux perdus pour Montleban, privé de plusieurs éléments. On dénombre cinq Caprasse sur la feuille de match, dont le coach aligné dans le onze de base. Alexandre Caprasse répond au but d’ouverture de Pondant (1-1). Guissen, Koeune et encore Pondant font pencher la balance en faveur des locaux (4-1). Malgré l’exclusion de Mettenanxt, Montleban réduit la marque (4-2).

Bovigny 1 – Compogne 3

Deuxième victoire de rang pour les Compognards, qui restent en course pour une place sur le podium. Face à la division offensive locale, Aurélien Dominique et sa défense vont faire le gros dos et seul Brica trouvera l’ouverture en répondant au but initial de Mazzon (1-1). Greg Debout, l’homme en forme de Compogne met son équipe aux commandes (1-2). À peine monté au jeu, Demuynck sur assist de Collet assure le succès des siens (1-3).

Salm 5 – Vaux-Noville B 0

Où va s’arrêter cette équipe de Salm qui empile les buts et accumule les points depuis de nombreuses semaines ? On retrouve cinq victoires, un nul (face à Givry B) et une défaite (face à Vaux-sur-Sûre) sur ses sept dernières sorties. Vaux-Noville B n’a pas fait le poids, face à un Neulens qui a enfilé trois buts

Sart B 0 – Halthier B 0

Il aura fallu attendre la 20e journée de championnat pour voir le premier nul blanc dans cette série. Une rencontre qui aurait pu basculer à l’heure de jeu, avec l’exclusion pour deux cartes jaunes du visiteur Adrien Boland, mais les Sartois n’ont pu profiter de leur supériorité numérique.

Witry 2 – Vaux-sur-Sûre 4

La rencontre était pliée après, à peine, une vingtaine de minutes de jeu. Tallier, Schoumaker à deux reprises et Toussaint avaient déjà secoué les filets (0-4). Georges atténue la marque, alors que Stéphane Gillard en profite pour donner du temps de jeu à son banc (1-4). Bomboir fixe les chiffres à 2-4 dans les dernières minutes.

Cobreville 1 – Sibret 1

Les débuts de mi-temps ont joué des rôles importants entre ces voisins. Tout d’abord pour Cobreville avec un but inscrit en début de rencontre par Schoumaker sur penalty (1-0). Et après les citrons, Sass égalise dès la 47’ (1-1).

Givry 4 – Sainte-Ode B 3

Les joueurs de Jean-Louis Hanot se sont fait peur face aux voisins de Sainte-Ode. Pourtant, tout avait bien commencé avec un but tombé dès la mise en jeu via Chisman (1-0). Givry n’en profite pas pour mettre la machine en route et les visiteurs renversent la situation, via Bathy (1-2). Juste avant la mi-temps, Hatert égalise (2-2). Scénario identique à la reprise avec un but de Wemers, auquel répond Clément (3-3). Finalement, en fin de match Leduc offre les trois points à ses couleurs.