Un mot du coach dans le rond central suivi d’un cri de guerre. On n’irait pas jusqu’à dire que ce point à une saveur de victoire pour Bourdon, mais les joueurs locaux ont tout de même poussé un gros "ouf" de soulagement au coup de sifflet final.

Réduits à dix une dizaine de minutes plus tôt, les Verts ont subi la pression stérile des Étoilés durant la fin de la partie. "On a fait le gros dos durant toute la deuxième période, rembobine le capitaine local Benoît Hogge. Ça a été compliqué face à une belle équipe de Heyd et nous sommes contents avec ce partage." Le Bourdonnais est notamment satisfait de n’avoir pris qu’un but alors que le titulaire Julien Hay était absent et Stéphane Marotte a quitté ses coéquipiers blessé à la pause.

Les défenses en place

En réalité, le score reflète la physionomie de la partie. Les deux formations ont eu leurs moments forts, sans parvenir à les concrétiser après la première demi-heure. L’enjeu du match a crispé la majorité des acteurs qui n’ont pas évolué à leur meilleur niveau. Mais il ne faut pas non plus enlever le mérite aux plans défensifs. De part et d’autre, les lignes arrière étaient en place et n’ont laissé que très peu de fois les attaquants inquiéter les gardiens.

Pour les maîtres à jouer, il a été compliqué de donner du rythme aux débats. Les nombreuses fautes commises des deux côtés. Sans cesse haché, le jeu n’a plus décollé après la première demi-heure et les deux buts. Et plus les minutes avançaient, plus les deux formations abusaient de longs ballons, la fatigue faisant sur une pelouse correcte mais grasse.

"Lâcher le frein"

Malgré ces constats, les regrets étaient de mise dans le camp étoilé. Les joueurs visiteurs ont le sentiment qu’avec un peu plus de justesse, ils avaient les moyens de revenir à trois points du leader. "Dans toutes les lignes, on n’a pas montré ce dont nous sommes capables, déplore Wannes Petitjean, le capitaine des Sang et Or. Nous étions un peu tétanisés. Il faudra lâcher le frein pour les semaines à venir et prendre des points pour encore espérer quelque chose."

BOURDON: Lejeune 7 ; Lamoline 5, Laffineur 7, Lamotte 6 (46', Gillet 6), Kultu 6 ; Hogge 8, Moxhet 6 ; Micha 6 (72', Mustafaj); Leboutte 6, Vanlinthout 7, Kaigisiz 6 (59', Agilonu).

HEYD: Stenhouse 7 ; Harzimont 5 (75', Sevrin), Vincent 7, Bogaert 7, Burton 6 ; Henricot 6, Boclinville 7, Petitjean 6, Talbot 5 (75', Poncelet) ; Cambron 5 (87', Schols), Fagnoul 5 (87', Cornet).

Arbitre: D. Sonet.

Buts: Henricot (24', 0-1 sur pen.), Leboutte (30', 1-1).

Cartons jaunes: Kutlu, Leboutte, Petitjean.

Carton rouge: Lamoline (84', 2CJ).

Assistance: 50. Note du match: 5.

24', Talbot sent Lamoline dans son dos et joue bien le coup dans le rectangle. Lejeune choisit le bon côté, mais la frappe d’Henricot est trop bien donnée (0-1).

30', d'un coup franc des 30 m, Vanlinthout envoie une mine sur la barre. Le ballon tarde à être dégagé et Leboutte l’expédie dans le but (1-1).

Harre-M. B 1 – Bomal 2

Les Bomalois reprennent enfin des couleurs et la 4e place, à un point de Heyd. Les spectateurs ont assisté à un duel de milieu de terrain. Les Rouges parviennent à concrétiser leur domination en menant 0-2 à l’heure de jeu (Ponthir, Renard). Malgré l’exclusion d’Hagestein pour une faute bien involontaire, Henricot parviendra à relancer l’espoir dans le final (1-2).

Mormont B 7 – Bande 0

Enfin au complet, Mormont signe son premier succès de l’année. Christophe Lecarte félicite ses hommes pour leur réaction par rapport à la semaine passée. Le marquoir affichait 4-0 à la pause. Kitemona (3), Delince (2), Thiry et Sahbaz contre son camp ont fait trembler les filets.

Roy B 3 – Nassogne B 4

Deux confirmations: Roy n’y arrive plus et Nassogne se lance enfin. Devant grâce à Deminne (0-1), mais menés à la pause (2-1, Marion et Salmin), les Nassognards ont pu compter sur un Matteo Batter puissance trois pour ramener pour la première fois les trois points. Le second but de Marion n’y a rien changé (3-4).

Champlon 1 – Vecmont 1

Un Champlon nerveux a vite couru après le score à la suite du but d’ouverture de Techy (0-1). Bien en place, Vecmont souffre par moments et fini par céder face à L. Dessy peu avant la pause (1-1). La seconde période fut plus brouillonne des deux côtés.

Rendeux 3 – Odeigne 5

La surprise du week-end. Pris à froid par Camara (0-1), Rendeux va passer devant grâce à deux penaltys (Ivaldi et Mathieu, 2-1). Avant de perdre pied. M. Kimus, qui marquera dans les arrêts de jeu contre son camp, égalise sur un nouveau penalty (2-2) et après les citrons, Lemaire coupe les jambes des Rendeusiens (2-3). J. Monfort et R. Kimus termineront le travail (2-5).

Oppagne B 4 – Houmart 1

Si Theate ouvre le score sur penalty à la 20' (0-1), Oppagne prend la partie à son compte et repasse devant avant la pause grâce à Gilson et Palmers (2-1). Palmers remet le couvert d’un lob à l’heure de jeu (3-1), avant que Kuerelle ne fête sa première en équipe fanion par un dernier but (4-1). "Un score logique, peut-être un peu forcé", commente Michel Bonjean, le T2 gaulois.