Petit coup d’arrêt dans la belle série des Brôtis, qui se sont créé beaucoup d’occasions sans pouvoir conclure. Le portier libinois, Clément Wanlin, en est en grande partie responsable, ce dernier sortant tous les ballons venus des pieds de Hotton ou des frères Quevrin. Sans compter les ballons repoussés sur la ligne. De son côté, Libin aurait pu créer un petit hold-up en contre.

Petitvoir 2 – Tellin 2

Le leader a dû remonter deux buts pour arracher le nul. Un missile de Pigeon trouve l’équerre en début de rencontre. Tellin se fait piéger deux fois en contre en trois minutes, par Jourdan et Lodriguez: 2-0 à la 22’. Gillet réduit l’écart avant la pause (2-1). Pigeon trouve une nouvelle fois le poteau. Gillain égalise à l’approche de l’heure de jeu (2-2). Tellin domine, mais Petitvoir effectue un bon travail défensif et reste menaçant en contres.

Haut-Fays 5 – Warmifontaine 1

Miné par de nombreuses blessures, Warmifontaine n’a pu faire que de la résistance face à une formation de Haut-Fays qui s’est permis le luxe de galvauder. Le marquoir affiche 3-1 au repos (butes de Gillet et Deward à deux reprises, et Knaebel sur penalty). Dès la reprise, Schmetz tue tout suspense. Gerlache fait 5-1 à l’heure de jeu. En face, Jacob manque un penalty.

Orgeo B 0 – Bertrix 4

Bertrix remporte le derby sans jamais être inquiété. Fries ouvre le score dès la 3’ sur penalty. Julien Nemry double la mise à la reprise (0-2). Dans le dernier quart d’heure, Mbia et Aurélien Nemry salent l’addition.

Ste Marie Wid. 0 – Libramont B 3

Victoire sans discussion des hommes de Kevin Touillaux, pourtant privé de plusieurs éléments blessés ou suspendus. Roosens se charge du premier but juste avant le quart d’heure. Il récidive dès le retour des vestiaires (0-2). Et Célestin Gillet inscrit un penalty en fin de rencontre.

Saint-Pierre 2 – Neuvillers B 0

St-Pierre renoue avec le succès. Maury oblige d’emblée Pierlot à détourner sa frappe sur la barre. Dès la 12’, Devillet est à la réception d’un centre (1-0). Neuvillers tente de revenir mais ce sont les hommes de Pierre Clarenne, qui sera toujours T1 la saison prochaine, qui vont inscrire un deuxième but via Pierson au petit rectangle.

Bouillon B 0 – Ochamps B 6

Large succès des Ochamptois face à Bouillon qui ne disposait que de 12 joueurs et a été forcé à un changement après un petit quart d’heure. À ce moment, le score est déjà de 0-3, via Arnould, sur un coup franc des 30 m et Jacques à deux reprises. Ochamps se crée encore plusieurs occasions, frappe le poteau et la latte et voit Lamotte, le portier visité, sauver les meubles. Dans le dernier quart d’heure, les trois remplaçants, Colard, sur sa première touche de balle, puis Dos Santos Pedrosa et Doyen se mettent en évidence avec chacun un but.

Namoussart 1 – Carlsbourg 5

Namoussart n’avait perdu qu’une seule fois à domicile. Comblin, Lucas Rezette, Rongvaux, Pochet et Lemaire ont trouvé le chemin des filets pour Carlsbourg (0-5), avant que Namoussart ne sauve l’honneur dans les derniers instants sur penalty.