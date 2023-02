P3A : Sainte-Marie renoue avec le succès, Halanzy explose Meix (+ résumés)

Toernich 3 – Tontelange B 0

"Nous étions privés de L. Muller, Buffin, Delcroix, indique Didier Muller, le coach des Rouges. J’ai dû faire appel, au retraité Parente et à Simon, de la réserve, qui a dû commencer suite à la blessure de Goedert à l’échauffement. On a assisté à un match agréable face à une jeune équipe qui, en plus d’être fair-play, a de la q ualité. M. Mauer a très bien arbitré." Tontelange démarre pied au plancher. Van Bockstael est sauvé par son poteau sur une tête de Palomino. Un bon pressing de Chainnieaux lui permet de récupérer le ballon et de servir E. Muller (1-0, 40'). Juste avant le repos, Martin pense faire 2-0, mais Van Bockstael repousse. Simon suit (2-0). Toernich redémarre bien. Martin, A. Muller et Simon, qui voit la latte repousser son envoi, ne concrétisent pas. E. Muller est accroché aux 20 m et se fait justice lui-même en plantant le coup franc (3-0, 55').

Sainte-Marie 2 – Athus 1

L’Athusien Cedric Chisogne a officié comme arbitre occasionnel. "On méritait de gagner, on a eu plus d’occasions, mais ils ont été plus réalistes ", résume-t-il. Athus prend l’entame de match à son compte et Ben Rhafir concrétise (0-1, 5'). Les Verts équilibrent les débats et égalisent au quart d’heure par A. Habay (1-1). À la 50', Chavée surprend les Métallos en contre-attaque (2-1, 50'). Les Verts renouent avec le succès après trois défaites de rang.

Aubange B 1 – Ethe B 1

"Leur gardien doit être exclu après dix minutes, mais l’arbitre occasionnel n’avait pas de carton, précise le coach aubangeois Stéfan Castronovo. On a fait une bonne première mi-temps. Après notre but, on a subi car on manque de condition physique, mais on s’est battu jusqu’au bout. C’est une belle réaction par rapport à la semaine dernière." Reuter voit sa tête repoussée par la latte. En face, Rodrigues est également sauvé par sa transversale. Dix minutes après le repos, Kolp est à la conclusion d’un beau mouvement (1-0). Ethe pousse et égalise à dix minutes du terme via E. Gustin (1-1).

Messancy B 4 – Waltzing 1

"On a dominé le match de bout en bout, se félicite Omar Berkane. Le score est logique." Une erreur défensive permet aux Oranges de prendre les commandes via Clabout (0-1, 10'). À la demi-heure, Tibesar égalise (1-1). Biname met les siens aux commandes avant le repos (2-1). À la reprise, Flagey est isolé aux 20 m suite à une belle combinaison sur le flanc (3-1, 70'). À cinq minutes du terme, il s’offre un doublé (4-1). Grâce à cette victoire, les Messancéens dépassent les Arlonais.

Halanzy 6 – Meix-le-Tige 0

Les Méchois n’ont pas eu voix au chapitre. R. Valentin lance les hostilités (1-0, 8'). Sonko double la mise cinq minutes plus tard. T. Valentin, y va également de son but personnel (3-0, 22'). À la demi-heure, Sonko signe un doublé qui se change en un triplé après le repos (5-0, 52'). Monté au jeu deux minutes plus tôt, Sousa donne au score son allure définitive (6-0, 78').

Signeulx 2 – Rachecourt 3

Un coup franc mal repoussé par Siegfried permet à Henrot d’ouvrir le score de la tête dès la 4' (0-1). Siegfried se rachète en gagnant son duel face avec Sousa. Ce dernier, en position hors-jeu pour les Canris, gagne le suivant (0-2, 15'). A. Desjardin est accroché dans le rectangle. Pierret rend la justice (1-2, 25'). Fonck égalise en tirant dans le plafond (2-2, 30'). Close, le portier visiteur, se blesse et c’est Flambeaux qui doit reprendre les gants. Celui-ci se met en évidence en détournant un essai de Bastin sur la latte. Après le repos, Pagani bute sur Flambeaux. Henrot se heurte à Siegfried. Sur corner, A. Desjardin trompe son propre gardien d’une tête (2-3, 70').