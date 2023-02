Bien remis en selle après leurs succès contre Aston Villa et Tottenham, les Foxes se sont lourdement inclinés à Manchester United (3-0). Tim Castagne et Leicester ont loupé le coche durant la première demi-heure. Notre international a offert un caviar à Iheanacho, mais De Gea a sauvé la mise. En face, Rashford, lui, tirait un profit maximal d’une mauvaise remise de Faes. En 2e période, ce même Rashford échappait à Castagne. Son but était d’abord annulé, mais le VAR effaçait le hors-jeu. Pas de chance pour Castagne, qui concluait une prestation convaincante en revenant dans l’axe empêcher Weghorst d’ajouter un 4e but.

Meunier sur le banc

Dortmund a battu le Hertha Berlin et rejoint la tête du classement, mais Thomas Meunier est resté sur le banc. En concurrence avec Wolf et Ryerson et en fin de contrat en juin, il risque malheureusement d’être considéré comme un 2e voire un 3e choix.

Assist pour Siquet

Actif et inspiré, Hugo Siquet a délivré plusieurs bons centres et l’assist qui a permis au Cercle d’arracher un point au Club dans le derby brugeois (2-2).

Un bon Henen

Aligné 90 minutes sur le flanc droit de Courtrai contre Anderlecht (2-2), le Florenvillois s’est montré très actif face à ses anciennes couleurs.

Sans Déom

Blessé à l’épaule et out pour plusieurs semaines, Jérôme Déom n’était pas dans l’effectif d’Eupen, battu à l’Antwerp.

Pré-assist pour Guillaume

Seraing a arraché un point en fin de match contre Zulte-Waregem. Et Valentin Guillaume n’y est pas pour rien. Monté au jeu un peu plus tôt, c’est lui qui a délivré le centre (prolongé par un équipier) qui a permis à Poaty d’égaliser. Cachbach, lui, a joué 72' ; Martin est resté sur le banc.

Moris: une première depuis août

Rétabli, Guillaume François était sur le banc de l’Union face au Standard, mais il ne l’a pas quitté, tout comme Renaud Emond en face. Anthony Moris a, lui, vécu une sale soirée face à ses anciennes couleurs (2-4). Il n’avait plus encaissé quatre buts depuis fin août à l’Antwerp (4-2) et cela ne lui était arrivé que deux fois depuis qu’il a rejoint l’Union en 2020. En outre, l’Union restait sur 17 matches sans revers en championnat.

Bassette décisif avec Caen

Peu utilisé dans l’équipe fanion de Caen (Ligue 2) au 1er tour, Norman Bassette espérait trouver un autre point de chute au mercato. Le jeune attaquant gaumais (18 ans), notamment cité à Charleroi, est resté chez les Normands. Depuis lors, il a eu droit à deux montées au jeu: neuf minutes contre Bastia début février, puis samedi face à Grenoble. Lancé dans la bagarre à la dernière minute du temps réglementaire, le natif de Breuvanne (Tintigny) a profité de l’ultime coup de coin pour placer un coup de tête gagnant, offrir le succès à ses couleurs et inscrire son 1er but chez les professionnels. Lequel permet aux Caennais de se rapprocher à six unités de Bordeaux, détenteur de la 2e place qui offre un accès à la Ligue 1.