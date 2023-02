1. Thibaut Schweig (Saint-Mard) : il inscrit le seul but d’une belle victoire à Jamoigne.

2. Bastien Sindic (Tintifontaine): à la tête de la plus mauvaise attaque de la série, il se réveille en passant deux des quatre buts encaissés par l’arrière-garde vançoise.

3. Fabian Gischer (Tontelange): il marque comme il respire et les Spurs regardent de plus en plus le haut du tableau.

4. Valentin Klein (Nothomb): un triplé avant de se frotter au leader, Bleid, ce prochain week-end.

5. Morgan Toussaint (Aubange): la boussole aubangeoise. Quand il est au four et au moulin, il valorise discrètement tous ses équipiers.

DIVISION 2B

1. Amaury Prévot (Neuvillers): excellent dans le milieu du jeu et auteur du premier but des siens.

2. Martin Chisogne (Grandvoir): un gros match dans son couloir gauche où il a bien contenu Vermierdt tout en amenant un apport offensif.

3. Chems Khelfi (Libin): dans tous les bons coups des siens malgré son penalty sur la barre.

4. Nolwen Albert (Ochamps): un doublé pour mettre les Canaris sur orbite.

5. Sébastien Gérard (Corbion): intenable pour la défense de Wellin.

DIVISION 2C

1. Guillaume Léonard (Érezée): en panne de buts depuis quelques semaines, il claque un triplé

2. Mathieu Lentz (Gouvy B): le patron de la défense a tenu le bateau à flot.

3. Théo Lejeune (Halthier): un doublé précieux pour un succès sans faille.

4. Florian Evrard (Waha-Marche): un vrai chien fou dans le milieu et guide des jeunots de son équipe.

5. Antoine Lichtfus (Roy): il offre les trois points de l’espoir.

DIVISION 3A

1. Ryan Flagey (Messancy B): un doublé qui récompense son omniprésence en milieu de terrain.

2. Fabio Zanchetta (Saint-Mard B): il a bien distribué le jeu.

3. Gillan Geoffroy (Sainte-Marie-sur-Semois): il a été très solide en défense.

4. Enzo Reuter (Aubange B): il a tenu la baraque derrière.

5. Michael Henrot (Rachecourt): il a fait parler sa vitesse sur son flanc et a planté le premier goal.

DIVISION 3B

1. Benoît Deny (Marbehan): sa présence dans le milieu impressionne ses adversaires et même ses équipiers.

2. Lilian Guirao (Muno): une recrue qui montre déjà toutes ses qualités dans sa nouvelle équipe.

3. Brent Poncin (Habay-la-Neuve B): il ne lui aura fallu que 120 secondes pour faire tomber le mur d’Etalle.

4. Nicolas Aubry (Assenois B): entré en cours de jeu, il a su se montrer décisif pour son équipe.

5. Kylian Gérard (Florenville B): auteur d’arrêts déterminants, il a su aider son équipe à relever la tête.

DIVISION 3C

1.Clément Wanlin (Libin B): samedi face à Bras, c’était un mur. Entre Wanlin et Wall (in), il n’y a guère de différence.

2. Jean-Michel Kraus (Petitvoir): une solide prestation dans l’axe du jeu face au leader tellinois.

3. Lucas Rezette (Carlsbourg): le capitaine a montré l’exemple en livrant une copie sans tache à Namoussart.

4. Noah Maury (Saint-Pierre): de retour après deux semaines d’absence, le meneur de jeu a de suite remis ses couleurs sur de bons rails.

5. Maxence Roosens (Libramont B): appelé en dernière minute, il marque deux buts qui ont facilité le succès libramontois à Sainte-Marie.

DIVISION 3D

1. Simon Christophe (Odeigne): l’arrière latéral n’a laissé passer personne sur son flanc.

2. Gauthier Soroge (Vecmont): le portier a longtemps retardé l’échéance face au dauphin du leader.

3. Matteo Batter (Nassogne B): un triplé pour l’atout offensif nassognard à tout juste 17 ans.

4. Arthur Ninane (Oppagne B): le seul à avoir gardé la tête hors de l’eau quand les Oppagnois étaient malmenés.

5. Simon Delince (Mormont B): une excellente réaction après des semaines compliquées.

DIVISION 3E

1. Julien Neulens (Salm): cet homme tient la forme ; trois nouveaux buts à son actif.

2. Sylvain Pondant (Bourcy): il a montré la voie à suivre à son équipe.

3. David Schoumaker (Vaux-sur-Sûre): si lui aussi retrouve ses sensations de buteur…

4. Renaud Leduc (Givry): son but permet à Givry de ne pas gaspiller deux nouveaux points.

5. Lorian Mazzon (Compogne): un des exemples de la jeunesse gagnante de cette formation compognarde.