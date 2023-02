Le début d'une longue série pour Norman Bassette?

C’était assez incroyable. Le coach m’avait demandé d’essayer d’exploiter ma vitesse, mais le jeu était fermé, je n’ai pas pu. Alors, sur le dernier coup de coin, je suis allé dans le rectangle et j’ai eu la chance de pouvoir être au bon endroit. Un premier but en pro, c’est déjà un moment exceptionnel, mais le marquer comme ça, en toute dernière minute, c’est encore plus beau. J’étais comme un gamin sur la pelouse, complètement euphorique. Maintenant, j’espère que ce n’est que le début d’une longue série. Dès ce lundi, une nouvelle semaine commence, je dois me remettre au travail.

Si on se replonge quelques semaines en arrière, vous n’étiez pas si euphorique. Vous espériez vraiment partir, mécontent de votre temps de jeu ?

Je ne voulais pas partir à tout prix, mais j’avais envie de jouer davantage, oui, et il y a eu certaines offres. Et des discussions. Mais dans les dernières heures du mercato, juste après une défaite à Annecy, le président a décidé que plus personne ne partirait.

Déçu ? Ou bien est-ce une preuve que le club normand, où vous êtes sous contrat jusqu’en 2025, compte bien sur vous ?

Déçu, non. Et effectivement, quand un club refuse les montants qui ont été proposés, par Ostende ou encore Torino, c’est la preuve qu’il croit en vos qualités.

Si vous n’aviez joué qu’une demi-heure en Ligue 2 sur l’ensemble du premier tour, depuis lors, vous avez été repris pour chacune des trois rencontres de février et vous êtes entré deux fois au jeu. Les choses ont changé ? L’entraîneur vous accorde davantage sa confiance ?

Je ne sais pas. On verra. On a discuté avec le président pour mettre les choses au point. Pour l’heure, ça se passe bien pour moi, mais je le répète, je n’en suis qu’au début.

Mais vous aviez déjà fait des apparitions à 16 ans et demi, en septembre 2021. De l’extérieur, on peut donc avoir une perception un peu erronée et penser que vous n’êtes pas un novice…

C’est vrai, mais il ne faut pas oublier que je n’ai fait que cinq ou six apparitions depuis lors. Je suis encore un débutant.

Fermer sa bouche et travailler

Vous estimiez néanmoins que vous auriez pu jouer davantage ?

Je n’ai rien à estimer. Ce sont les choix du coach, des choses qu’on ne maîtrise pas. Vous ne jouez pas, vous n’avez qu’une chose à faire: fermer votre bouche, travailler et essayer de saisir chaque occasion. Samedi, j’aurais pu me dire: “Ce ne sont que 4 ou 5 minutes, ça n’en vaut pas la peine”, mais cela aurait été une grosse erreur. Je dois jouer les coups à fond.

Même avec un temps de jeu réduit, vous avez le sentiment d’avoir déjà bien progressé ?

Oui, bien sûr. Dans tous les domaines. Et surtout, je pense, dans les duels, dans la façon de les appréhender. Quand vous affrontez des adultes, c’est un peu impressionnant au début, mais désormais, j’y vais sans retenue. La saison passée, avec l’équipe B en N2, j’avais mis 4 buts. Cette saison, j’en suis à cinq en huit matches. Début février, après avoir joué quelques minutes en Ligue 2 contre Bastia, j’ai un mis un doublé le lendemain avec l’équipe B. Et en début de campagne, j’ai inscrit sept buts en trois matches avec les U19 caennais. C’est la preuve que je progresse aussi dans mes stats. Mais désormais, c’est avec l’équipe fanion que je veux surtout les améliorer.

Deux assists contre l’Albanie

Sélectionné à deux reprises avec l’équipe nationale des U19 en septembre, Norman Bassette a joué 20 minutes contre l’Espagne, remplaçant Julien Duranville (0-0). Et surtout une demi-heure contre l’Albanie (3-1), durant laquelle il a réussi deux assists (pour Stroeykens et Vermant). Désormais, il attend impatiemment de connaître la sélection pour le second tour qualificatif de l’Euro qui opposera, fin mars, les Belges à l’Allemagne, la Slovénie et l’Italie. Mais il y a de fortes chances qu’il sera repris. La phase finale se jouera à Malte du 3 au 16 juillet. "C’est un garçon qui a une bonne vitesse et qui peut répéter les courses à intensité, dit de lui Thierry Siquet, le sélectionneur des U19 et ex-coach de Bertrix. Il dispose d’une bonne frappe du gauche et d’un bon jeu de tête. Il a des qualités intéressantes pour le foot moderne. À chaque session de l’équipe nationale, on constate qu’il progresse, mais on reste patient avec lui, on n’oublie pas qu’il vient seulement d’avoir 18 ans. J’espère à présent qu’il va pouvoir monter au régulièrement avec Caen pour 5, 10 ou 20 minutes."

VITE DIT

Caen depuis ses 16 ans

Après ses débuts chez les MaRosTin, Norman Bassette est passé par Virton, Charleroi, Bertrix et Eupen avant d’aboutir à Caen début 2021 (parce qu’Eupen ne l’a pas conservé…). Il a signé un contrat de stagiaire pro en juin 2021 et il a fait sa première apparition en équipe fanion le 11 septembre 2021, contre Pau. Depuis lors, il totalise 45 minutes de jeu en Ligue 2

"La nouvelle pépite"

Il s’est aussi fait remarquer avec les U18 de Caen en étant décisif sur le parcours qui a mené cette équipe en finale de la Coupe Gambardella 2022 (perdue contre Lyon). Ses prestations lui ont valu d’être considéré comme "la nouvelle pépite" du Stade Malherbe

L’école est finie

Il ne va plus à l’école désormais . "J’ai essayé d’y rester le plus longtemps possible, dit-il, mais avec les entraînements, certains déplacements pour la sélection, ce n’était pas évident du tout. Sur cinq mois d’école, j’y allais à peine deux mois."