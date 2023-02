Un peu des deux. Je dirais qu’il s’agissait d’une déception satisfaisante. Nous, nous n’avions rien à perdre, la pression, elle était surtout sur Maaseik. Vu le déroulement du match, ce n’est pas un mauvais point.

Dans le quatrième set dans le tie-break, vous avez mené avant de vous faire remonter. Comment l’expliquez-vous ?

Je pense que nous étions un peu dans l’euphorie. On voyait que l’exploit était possible et donc, nous avons un peu manqué de sérénité. Les deux manches que nous gagnons, nous avons su rester calmes tout le long et à ce moment-là, il n’y avait pas photo. Nous parvenions à développer notre jeu, à respecter les consignes et tout roulait.

Vous avez perdu le premier set sur un cinglant 16-25. À ce moment-là, que se passe-t-il dans votre tête ?

Là, on se dit que cela va être compliqué. Tu joues le leader qui est en tête depuis le début et il vient remporter la première manche facilement. Après, dans ce set, nous n’avons pas montré grand-chose. Et paradoxalement, se prendre une claque a fait du bien. Cela a réveillé tout le monde.

Dans le deuxième set, vous infligez un 25-13 à Maaseik, ce qui est rarement arrivé cette saison. Votre avis ?

Que si nous avions évolué de cette manière dans d’autres sets ou dans d’autres matches, nous serions plus hauts au classement. Nous avons livré une superbe manche, avec énormément d’envie.

Plus de plaisir

La victoire de Bouillon vous fait reculer à la sixième place. L’objectif de cette fin de saison, c’est de retrouver le top 5 ?

Pour moi, ce n’est pas vraiment un objectif en soi. Le principal pour cette saison était de ne pas revivre le scénario de l’an dernier en stressant jusqu’au bout pour le maintien. C’est réussi. Là, nous sommes sixièmes, mais cela peut encore bouger étant donné que nous avons un match de retard sur Riemst et Bouillon. Remonter dans les cinq premières places pourrait être bien, mais je ne m’attarde pas trop là-dessus.

On imagine que vous prenez plus de plaisir que la saison dernière ?

C’est différent quand les résultats suivent évidemment. Nous avons la chance d’avoir un très bon encadrement et que tout le monde soit en confiance. Tout le monde a confiance dans le coach et au final, tout le monde est gagnant. On voit que cela fonctionne et que même dans les moments compliqués, nous parvenons à trouver des solutions. C’est évident que tu prends plus de plaisir dans des conditions pareilles, quand tu sais que tu vas pouvoir développer du jeu et que les balles vont arriver. C’est plus chouette pour les joueurs, mais aussi pour les spectateurs.

Si le noyau ne bouge pas l’an prochain, Athus visera le titre ?

Je ne vais pas m’avancer sur nos ambitions. Cette année, l’idée était de mettre en place un collectif et d’apprendre à jouer ensemble. Cela a bien pris. Avec le même noyau l’an prochain, peut-être que nous pourrons avoir des ambitions plus importantes, mais il faudra aussi voir le niveau de la série. Cela peut changer très fortement d’une année à l’autre.