Malheureusement, je ne pense pas. Il n’y a rien de bon à retenir de cette rencontre. Alors qu’il s’agissait d’un match à ne pas perdre, on n’a senti aucune âme, aucune révolte dans l’équipe. Ces dernières semaines, on lisait un peu partout qu’Assenois était mûr pour la P2. Eh bien avec sa victoire contre nous, cette équipe nous dépasse !

L’heure est donc grave ?

Il n’est pas trop tard, mais après ce 0 sur 15, il faut réagir, c’est évident. Le wagon de tête commence à s’éloigner, devant. On ne sait pas combien de descendants il y aura en fin de saison, mais ce qui est certain, c’est que si on reste 12e, on volera en P2.

Comment expliquez-vous qu’Houffalize ne monte pas en puissance dans ce championnat ?

Par différents facteurs. Les nombreuses blessures, pour commencer. Le manque d’expérience, ensuite. Nous manquons de leaders. Sébastien Clotuche en est un, c’est un fameux gaillard. Il vit le foot à 400% et pour des jeunes, c’est un cadeau d’avoir un joueur comme lui dans le groupe. Mais il est un peu seul. Il y a bien Kiki (Louvins), mais c’est difficile pour un gardien de secouer l’équipe pendant un match. Il faudrait deux ou trois Clotuche dans l’équipe.

Enfin, il nous manque un peu de mental. L’an passé, cela ne s’est pas vu dès lors que l’on gagnait quasiment tous les week-ends. Les victoires ont dissimulé certaines lacunes et celles-ci apparaissent désormais au grand jour.

Vous croyez encore au maintien, sachant qu’il pourrait y avoir jusqu’à six descendants ?

Oui. Le Houffalize qui a joué à Assenois n’a pas sa place en P1, mais celui qui avait affronté Longlier la semaine précédente (NDLR, match arrêté à cause du brouillard), bien. C’est notre problème: nous alternons le très bon et le très mauvais. Mais, personnellement, je donnerai tout pour rester en P1. Oui, on gagne moins de matchs qu’en P2. Mais pour le reste, il n’y a pas photo. C’est quand même gai de jouer chaque semaine sur un beau terrain, avec un trio arbitral à la manœuvre.

Maxime Grondin a disparu depuis la trêve. Il est toujours le bienvenu ou le vestiaire houffalois ne veut plus entendre parler de lui ?

Je ne suis pas rancunier et un garçon hyper doué comme Maxime pourrait nous apporter beaucoup. Mais c’est difficile de passer l’éponge quand un joueur déserte en cours de route sans même prendre la peine de donner des nouvelles. Sans une franche mise au point avec le coach, je ne le vois plus revenir dans le groupe.

Si le sort de Houffalize reste incertain, Aurélien Gomez, lui, a déjà rempilé. Les joueurs sont contents ?

Oui. Aurélien est la bonne personne à la bonne place. Il a les qualités adéquates pour assurer la post-formation de joueurs de notre âge et c’était une évidence qu’il devait rester. Son départ aurait, au contraire, pu créer une cassure dans le groupe. Je pense qu’on peut envisager l’avenir sereinement. Quelle que soit l’issue de ce championnat, la grande majorité des joueurs restera.