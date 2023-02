"J’avais envie et besoin de changement, dit-il. Avec le futur retrait de Christophe (Bertels) , je pense que c’est le bon moment pour aller voir ailleurs."

L’attaquant gouvion, également sollicité par Sart, Harre-Manhay et Lierneux, rejoindra Oppagne, actuel concurrent de Gouvy dans la course au titre en P1. "Mais je me donnerai à 100% pour Gouvy jusqu’en fin de saison, assure-t-il. J’aimerais partir sur un titre. Pourquoi Oppagne ? Parce que le club me contacte chaque année, depuis trois, quatre ans. J’ai de bons contacts avec Valère (Lamy) et Benoît (Gridelet)."

Ce transfert et l’environnement du Pas Bayard remettront-ils le TGV d’Hébronval sur les bons rails ? Seul l’avenir nous le dira. Depuis le début de ce championnat, Gauthier Joseph n’est plus que l’ombre de la révélation qu’il était voici deux ans. L’année de la montée en D3, il n’avait commencé qu’un seul match de championnat sur le banc. Cette saison, c’est devenu une habitude (neuf fois). Il ne facture que six titularisations et un but après 17 journées. "J’ai régressé ces derniers mois, avoue-t-il. Je ne me fais pas assez mal aux entraînements. Puis le fait de jouer peu n’arrange rien, je manque de rythme et de confiance devant le but. Les sorties ? Depuis le début du mois de février, je me suis bien calmé."

"S’il ne change pas son fusil d’épaule, il jouera en P3 ou en réserve dans deux ans"

Christophe Bertels, lui, n’est pas surpris par le départ de son joueur, qu’il a lancé en équipe fanion en février 2019. "Lorsqu’on l’a rencontré voici quelques semaines, Gauthier nous a dit qu’il hésitait, avance l’entraîneur gouvion. Son départ ne m’étonne donc pas, mais c’est un peu dommage qu’il quitte son club formateur sur une saison catastrophique."

Le T1 de Gouvy souhaite le meilleur à son poulain, mais il le met en garde avec le franc-parler qu’on lui connaît: "Changer d’air fera peut-être du bien à Gauthier. Je lui souhaite de trouver un peu de stabilité, là-bas. Parce que s’il ne change pas son fusil d’épaule, il se retrouvera en P3 ou en réserve dans deux ans. À l’instar d’Antoine Gaspar, qui a rejoint Sprimont (D3) l’été dernier et qui vient de signer à Salm (P3). Si Gauthier ne travaille et n’écoute pas davantage, s’il ne prépare pas mieux ses matchs, il rencontrera les mêmes soucis à Oppagne qu’à Gouvy. Les problèmes risquent même de s’accentuer car on ne lui passera pas, là-bas, tout ce qu’on lui a passé ici, où, en tant que gamin du club, il faisait un peu partie du folklore. Un joueur folklorique, à Oppagne, ça ne passera pas. S’il n’est pas plus sérieux qu’à Gouvy, les Jadot risquent de le lancer dans un arbre."