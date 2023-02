Habay : faire le plein avant un double choc

Commotionné en fin de partie dimanche, à Meix, François Reyter, le capitaine et défenseur d’Habay, allait un peu mieux hier: "Je n’ai plus trop mal à la tête, mais je ressens quand même encore des douleurs dans le haut du dos et au niveau des cervicales." Son équipe, elle, a profité du revers de Richelle pour se replacer en virtuelle deuxième du classement. Les Habaysiens comptent onze points de retard sur l’intraitable leader rochefortois, mais cet écart sera ramené à huit longueurs s’ils remportent leur match de retard à Sprimont.