Godelaine et Mormont ne se contenteront pas du maintien

Et pour le médian mormontois, la victoire est méritée. "Nous avons un peu plus subi en seconde période après l’ouverture du score, mais sans jamais avoir vraiment peur, estime Charles Godelaine. Nous étions bien en bloc. Un peu de doute après nos deux défaites ? Pas spécialement car ce n’était pas n’importe qui en face de nous. Nous étions aux prises avec les deux premiers du classement. Donc, je n’étais pas inquiet. Mais il était important de bien redémarrer et de se relancer pour la fin de championnat."

Une fin de championnat qui pourrait permettre à Mormont d’accrocher le tour final. "C’est sûr que nous n’allons pas terminer en roue libre, même si pour le comité, la saison est déjà réussie. Le but, à chaque début de saison, c’est de garder l’équipe en D3, sourit Charles Godelaine. Mais entre nous, nous avons envie de finir le plus haut possible et nous sommes des compétiteurs."

La semaine prochaine, Mormont a une occasion en or de confirmer cette victoire face à La Calamine en recevant Durbuy. "Mais au match aller, nous avions souffert, se souvient Charles Godelaine. Il ne faut pas croire que cela va aller tout seul. Cette équipe a pas mal de joueurs qui ont de grosses qualités techniques. Mais oui, il faut confirmer avant de jouer Aywaille et Marloie."

"Mon hygiène de vie ? Je fais plus attention la veille des matches"

Cette année, Philippe Médery l’a souvent dit, Charles Godelaine a passé un cap. "C’est ma saison la plus aboutie en D3 avec Mormont, dit-il. Après, c’est aussi la première année où je suis véritablement titulaire. Est-ce que j’ai changé mon hygiène de vie ? Je fais un peu plus attention la veille des matches, mais c’est tout. Le départ de Nicolas Prévot a libéré une place et j’ai su prendre le train en marche. C’est la première année que je joue et que je m'amuse autant."

Mais désormais, Philippe Médery attend encore un peu plus de Charles Godelaine. "Il veut me faire passer un cap en étant plus décisif. Il faut que j’arrive à remédier à cela, confie Charles Godelaine. C’est compliqué pour moi car ce n’est pas dans ma nature de me projeter vers l’avant. J’ai plus le rôle du gars qui doit rester derrière et temporiser, mais je vais tenter de répondre à la demande du coach."