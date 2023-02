Une floche de Brolet offre un succès inespéré à Habay dans le derby gaumais

C’est au moment où Meix semblait le mieux dans la partie que Molinari, sur un centre de Léonard, a pu inscrire le seul but du derby qui opposait Meix-devant-Virton à Habay-la-Neuve ce dimanche (0-1). Et avec l’aide bien involontaire de Brolet qui, quelque peu décontenancé par cette reprise du… tibia de l’attaquant habaysien, a laissé filer le cuir sous son bras. On jouait alors la 78e minute et les Mauves, qui venaient de menacer l’impeccable Reichert via Laurent, Day, Schmit et surtout Gasparoto, concédaient l’ouverture du score sur la seule véritable opportunité habaysienne de la partie.