Pepinster 49 – Neufchateau 54

Victoire difficile pour Neufchâteau qui s’est fait peur à Pepinster. Mais un succès qui assure probablement définitivement les play-off aux Chestrolaises, d’autant plus que Boninne a perdu en semaine face à Ottignies. "Même si rien n’est encore fait, précise Thomas Celant. Mais oui, nous avons pris une bonne option. Après, nous allons désormais enchaîner les gros matches face aux équipes du haut de tableau, il faudra tenter d’en prendre au moins deux."

Pepinster prend le commandement des opérations (5-2, 9-6, 12-8) avant que Leblanc ne remette les deux équipes à égalité (14-14). Bruyns enchaîne, Denève aussi et Neufchâteau file à 16-23. Après une bombe de Denève, l’écart grimpe: 18-28, 18-30. Mais Pepinster termine la mi-temps par un 7-0: 25-30 à la pause. "Et nous avons mal repris car Pepinster est rapidement passé devant (33-32), dit Thomas Celant. Nous n’arrivions pas à mettre la balle au fond. " Neufchâteau va courir après le score ; 37-34, 41-40 après des bombes de Duquenne et Laurent, 45-44 par Henket. Jacquemin remet Neufchâteau devant, Pepinster repasse en tête à quelques secondes de la fin (47-45). Mais Henket et deux bombes de Leblanc permettent à Neufchâteau de s’imposer. "Heureusement que Charlotte met ses deux gros shoots en fin de match", avoue Thomas Celant

Régionale II

Fleurus 49 – Arlon 45

Si Arlon a mieux joué que lors des deux dernières sorties, le bilan est le même pour les Arlonaises qui rentrent de Fleurus avec une défaite et qui réalisent la mauvaise opération au classement général en voyant Fleurus, qui avait pourtant perdu par plus de quarante points à la Spetz, prendre trois victoires d’avance. "C’était la même équipe en face, dit Serge François. Mais Fleurus mérite sa victoire même si cette équipe était à notre portée."

Arlon, où Sanchez devait finalement déclarer forfait, tient le cap en début de match: 11-10 et 18-18 après dix minutes. Fleurus reprend mieux (23-18) et creuse l’écart: 29-23 et 32-23 à la pause. "Nous sommes retombés dans nos démons offensifs, en ratant des paniers faciles et en oubliant le collectif et l’organisation."

Si Arlon va rester au contact, les filles de Serge François, à sept, n’arriveront pas à faire descendre l’écart de manière considérable: 41-33 et finalement 49-45 après des paniers de Lemaire et Simonet. "Les cinq dernières minutes étaient meilleures, mais c’était trop tard. Le mois de mars sera important."

Libramont et Alleur a été reporté par manque d’arbitres.