C’est vrai. Je crois que dans un tel match au premier tour, on aurait fait 0-0. Ici, on prend trois points, c’est le principal.

Et vous y avez pleinement contribué…

Je ne pense pas que j’ai eu des arrêts hyper-compliqués à réaliser, mais il fallait rester concentré et beaucoup guider la défense face à des attaquants qui permutaient assez bien. Sur ce plan, je peux être satisfait.

Surtout pour une rentrée puisque vous n’aviez plus joué depuis le 14 janvier à Marloie. Vous parvenez à vous y faire à cette alternance avec Thiébault Bartholomé ?

À la longue, on s’y fait (sourire). Mais j’avoue qu’au début, c’était un peu plus difficile. Maintenant, on sait qu’on n’a pas le choix, qu’on doit rester dans le coup et être en forme quand on fait appel à nous pour aider les copains.

Et quand vous devez aller en équipe B, trois échelons plus bas, cela ne vous dérange pas ?

Non, j’y vais avec beaucoup de motivation. Parce que je me dois de guider les jeunes de l’équipe. J’y remplis un peu le rôle d’un grand frère et je fais ça avec beaucoup de plaisir.