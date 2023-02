Norman Bassette délivre Caen à l’ultime minute et inscrit son premier but en pro

Depuis lors, il a eu droit à deux montées au jeu en fin de partie. D’abord neuf minutes contre Bastia début février, puis ce samedi face à Grenoble et son entrée n’est pas passée inaperçue. Lancé dans la bagarre à la dernière minute du temps réglementaire, alors que les deux équipes étaient à égalité, le natif de Breuvanne (Tintigny) a profité de l’ultime coup de coin en faveur du Stade Malherbe pour placer un coup de tête gagnant, offrir le succès à ses couleurs et inscrire du même coup son premier but chez les professionnels. Un but dont il se souviendra longtemps étant donné son importance. Il permet en effet aux Caennais, actuels sixièmes de se rapprocher à une unité de leurs adversaires du jour et à six de Bordeaux, détenteur de la 2e place qui offre un accès à la Ligue 1. "Le coach m’avait demandé d’essayer de faire parler ma vitesse, je n’ai pas pu le faire dans ce contexte, puis il y a eu cet ultime corner qui m’a souri. J’étais comme un gamin", a déclaré après la rencontre un Norman Bassette qui espère que ce but va lancer définitivement sa carrière chez les professionnels.