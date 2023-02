Brolet 4Il n’a pas eu un seul arrêt à faire jusqu’à cette action de la 78e minute où il laisse filer le ballon sous son bras. Avant cela, il avait réussi une belle sortie dans les pieds d’Herman, toutefois signalé hors-jeu.

Blaise 6,5 Dans l’ensemble, il a parfaitement contenu Molinari, l’empêchant de se retourner, et relancé avec calme.

Bechet 5,5Malgré une carte jaune prise en début de partie, il a été présent dans les duels et efficace dans son placement. Mais l’une ou l’autre relance imprécise et surtout une intervention manquée sur le centre qui amène le but.

T. Day 6,5 Solide côté gauche. Timide offensivement durant la première demi-heure, il a mis de plus en plus le nez à la fenêtre ensuite et inquiété deux fois Reichert.

Schmit 6,5Lui aussi a livré une bonne rencontre sur le flanc opposé, n’a guère toléré d’incursion dans son dos et s’est permis également de solliciter Reichert.

Walelo 5,5 Il s’est battu, mais s’est montré un peu brouillon, surtout en seconde période.

Laurent 6Clairvoyant dans l’ensemble, mais peut-être un peu bas sur l’échiquier avant le repos. Il a davantage appuyé les offensives ensuite.

Gasparoto 7 Ses infiltrations et son rayon d’action ont été des atouts précieux pour Meix et ont souvent mis la défense d’Habay en alerte. Seule fausse note, il manque une belle possibilité en 2e mi-temps.

Puffet 6 Sans se montrer véritablement percutant, il a plutôt bien travaillé sur le côté gauche, assistant T. Day dans sa tâche défensive.

Breda 6 En première mi-temps, un peu trop alerté par des ballons aériens, il a été dominé dans ce domaine. Il s’est davantage libéré ensuite, au prix d’un jeu plus en mouvement. Certes, il n’a pas réussi à perforer l’arrière-garde adverse, mais son démarquage était utile.

Dewalque 6Surtout du travail dos au but pour ce qui le concerne, mais il s’est bien démené dans ce domaine.

HABAY-LA-NEUVE

Reichert 8 Il n’a pas été bombardé de toutes parts, mais tout ce qu’il a eu à faire, il l’a fait parfaitement. Pour détourner quelques tirs, intercepter des centres dangereux ou anticiper avec bonheur.

Vialette 6 La force tranquille derrière. Dans un rôle strictement défensif, mais sans fausse note, avec des relances simples.

Grevisse 6 À gauche du trio défensif, il n’a pas véritablement été mis hors position par les attaquants mauves au 1er acte. Il a un peu plus souffert ensuite.

Reyter 6Comme ses compères du trio axial, il a fait le job défensivement, réussissant une interception judicieuse devant Puffet dans la surface. Lui aussi s’est contenté de sa mission défensive.

Poncelet 6,5 Son impact offensif était limité. En revanche, son travail de fourmi s’est avéré très utile.

Ajavon 6,5 Encore une fois, il s’est fait remarquer par sa qualité d’anticipation et quelques tackles bien sentis.

Ansion 6 Dans son couloir droit, il a fait le job défensivement, avec détermination dans les duels, mais il s’est très (trop ?) peu aventuré en territoire adverse.

Toussaint 5 Aligné en soutien d’attaque, il n’a pas trouvé les clés pour animer et varier davantage les offensives.

Herman 5 Remplacé au repos, l’ancien Méchois n’a pas su trouver la profondeur nécessaire pour exploiter sa vitesse sur les côtés.

Léonard 5,5Comme Herman, il n’a pu percuter comme il le souhaitait même s’il ne s’est pas ménagé. Il a quand même trouvé une fois le bon espace et cela a suffi pour amener le but.

Molinari 6 Bien muselé dans l’ensemble, contraint de jouer essentiellement en décrochage, mais auteur du seul but de la partie.

Serwy 7 Entré au repos, il a joué simplement et apporté un peu plus de liant dans le jeu offensif d’Habay. Son ouverture vers Léonard permet de débloquer le match.

Copette 5 Une entrée assez discrète en soutien d’attaque.

Lecomte 5,5Longtemps sur la touche, il s’est évertué à jouer simplement pour son retour.