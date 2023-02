La première mi-temps a été au compte des hommes d’Olle-Nicolle, qui en ont fait voir de toutes les couleurs à la défense visiteuse, souvent prise de vitesse par les feux follets Perrin, Hoarau et même Guzman. La consigne du coach locale était claire, il fallait jouer rapidement et passer par les ailes. Par deux fois, le scénario a parfaitement réussi avec deux buts de Guzman et de Perrin, joliment construits. À noter que dans un rôle de milieu très offensif, le grand Maxime Gouman a joué un rôle prépondérant en récupérant un paquet de ballons et en appliquant les consignes à la lettre.

Durant la pause, le vestiaire messancéen baignait dans la satisfaction. "Notre maîtrise de la première période est une belle satisfaction, commentait Romain Olle-Nicolle. Le coach d’Oppagne est venu me féliciter pour la qualité de ce que nous avons montré. Cela fait plaisir de la part d’un coach qui vient de D3."

Deux minutes cauchemardesques

Dans le vestiaire d’à-côté, la colère du coach a fait trembler les murs à la pause. Oppagne est remonté sur le terrain avec une volonté revancharde. Jordy Jadot a quitté son poste d’ailier et s’est installé en maître à jouer. Les Nordistes ont directement mis leur bleu de travail et augmenté le tempo. Ils ont eu la chance d’en retirer directement les fruits avec deux buts coup sur coup, profitant d’une approximation d’Étienne Poncin sur un centre pourri, puis d’une relance hasardeuse dont a profité l’inévitable Jordy Jadot.

Alors qu’on pouvait s’inquiéter de la manière dont les Zèbres allaient encaisser ce double coup du sort, les hommes du capitaine Xavier Boelen ont serré les dents et se sont battus courageusement, réussissant même à pousser quelques offensives sans vraiment inquiéter Mazzara.

De son côté, Oppagne regrettera le loupé monumental de Paquet à la dernière minute, qui aurait pu ou dû leur permettre de rentrer à la maison avec les trois points. Cela aurait été sévère pour les Messancéens, car tous les acteurs s’accordaient pour admettre que le nul est logique.

MESSANCY: Poncin 5 ; Cravatte 6, Boelen 6, Monhonval 6, Reuter 6 ; Delongueville 5 (78’, Charpentier), Schmit 6 (73’, Negi), Gouman 7 (67’, De Sousa) ; Guzman 6 (78’, Camara-Semedo), Perrin 7, Hoarau 7.

OPPAGNE: Mazzara 6 ; Wansart 6, Dandoy 5, Jérôme Jadot 5, Polis 6 (67’, Cornelis) ; Dropsy 7, Guillaume 5, M. Bonjean 6 (85’, Paquet) ; Jordy Jadot 7, Raskin 7, Vassart 5 (67’, Borrey).

Arbitre: B. Gillet. Assistance: 120.

Note du match: 7

Cartes jaunes: Cravatte, Jordy Jadot, Dropsy.

Buts: Guzman (22’, 1-0), Perrin (32’, 2-0), M. Bonjean (49’, 2-1), Jo. Jadot (50’, 2-2)

22’, Gouman donne un coup franc très rapidement alors que les Gaulois rouspètent. Superbe mouvement: Perrin lance Hoarau qui centre pour Guzman (1-0).

32’, contre-attaque rondement menée: Hoarau lance Perrin qui ne se laisse pas impressionner par la sortie de Mazzara (2-0).

49’, centre de la gauche avec une trajectoire rentrante. Poncin veut boxer le cuir, mais se loupe. Le ballon atterrit sur la tête de M. Bonjean qui conclut de près (2-1).

50’, mauvaise relance messancéenne qui arrive finalement à Jordy Jadot. Ce dernier tire victorieusement des vingt mètres (2-2).

89’, Paquet, complètement isolé, reçoit le ballon et se retrouve seul devant Poncin. Il rate l’immanquable en tirant à côté.