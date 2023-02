Entamé sur un rythme plutôt sénatorial, ce duel entre outsiders tarde à offrir quelques fulgurances. Dans ce contexte, c’est Vaux qui se ménage les possibilités, mais Arlon pourra compter sur une barre providentielle à trois reprises et un Collin très inspiré pour endiguer les offensives locales. Notamment face à Vandenbergh (deux fois) et Bauduin. Son vis-à-vis, Wauthy, ne se chauffera qu’une fois les gants en détournant un envoi de Protin. À la pause, Arlon ne doit qu’à la bonté de la Providence de ne pas être mené.

Et si Arlon se repose sur Lamotte et François pour reprendre les rênes du match en jouant plus haut et en s’imposant dans les duels, c’est encore la barre qui sauvera les boys du chef-lieu à deux reprises sur des envois de Bauduin et Sagna. Ah ! Foutue scoumoune, quand tu nous tiens ! Et le meilleur arrive seulement, avec le coup de poignard classique de l’équipe malmenée quand Protin sert Rocca pour l’ouverture du score.

Mais Vaux a le bon goût de se révolter et il reviendra au score cinq minutes plus tard via un penalty transformé par Wauthy.

Arlon a réduit sa pression et est déjà tout content de clore le débat sur un partage. En fin limier, Jacky Sacré, proposera à François le remplacement de Rocca, jauni, par Aigbedion. Bingo car la montée au jeu de ce dernier s’avérera diablement efficace. On connaît la suite de l’histoire avec le coup de grâce que les Novillois ne méritaient pas. Et comble de l’histoire, ils seront privés de Clemens, Picard et Sagna, qui ont croqué leur troisième biscotte, pour aller matcher Ethe le week-end prochain. Trop souvent, une nouvelle fois, à cause de vaines rouspétances.

VAUX-NOVILLE: Wauthy 7, Soyer 6, Picard 6, Berg 6, Lejeune 5, Poitoux 6, Noël 6, Clemens 7, Vandenbergh 7 (85’, Renard), Sagna 6 (67’, Hubert 5), Bauduin 7.

FC ARLON: Collin 8, Cachbach 6, Vazzana 5, Moutschen 6, Lejeune 6, Lamotte 7, Rocca 6 (80’, Aigbedion), Hausman 6 (88’, Dillembourg), François 7, Lakaye 6, Protin 5.

Arbitre: M. Collard.

Cartes jaunes: Vazzana, Lamotte, Rocca, Hausman, Clémens, Sagna, Soyer, Picard, P.Lejeune.

Assistance: 85.

Note du match: 6.

67’, Protin sert Rocca qui, des 25 m, ajuste la lucarne opposée de Wauthy (0-1).

72’, Bauduin délivre un corner, la reprise de Soyer est déviée par la main de Vazzana ; Wauthy convertit le penalty (1-1).

87’, frappe appuyée de Lakaye. Wauthy croit sauver au second poteau, mais maîtrise mal le cuir: Aigbedion surgit opportunément (1-2).