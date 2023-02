Gouvy B se rapproche du podium

Marloie B 0 – Gouvy B 2

"Comme à l’aller, les deux équipes ont mis du rythme et se sont créé pas mal d’occasions, commente le coach visiteur Nicolas Lemaire. Nous étions bien organisés. Le seul bémol, c’est le manque d’efficacité. On aurait pu se mettre à l’abri plus rapidement. Mais c’est un match référence au niveau de la mentalité". Peu avant la demi-heure, Paquay donne l’avantage aux siens et on retrouve le même joueur pour doubler la mise sur un lob après avoir été lancé en profondeur (0-2). Poos, venu en dépannage, est intraitable entre les perches visiteuses. Le néopromu se rapproche ainsi à trois points de son adversaire et du podium, tout en comptant un match de moins.

Roy 2 – Tenneville 1

Très mauvaise opération de Tenneville qui s’incline sur un terrain dans un état calamiteux puisque l’équipe B avait joué à 18h samedi. La première période est pour les Roligris qui héritent de quelques occasions franches. Le deuxième acte sera plus équilibré, mais Roy prend l’avance sur phase arrêtée par Bouillon. Dans la foulée, l’ancien Roligri Leruth remet les deux équipes à égalité. Le but de la victoire tombe à cinq minutes de la fin par Lichtfus dont la frappe déviée trompe Koroev.

Melreux-H. 0 – Halthier 4

Précieux succès des visiteurs dans la lutte pour le maintien alors que Melreux connaît un coup d’arrêt après quelques résultats probants. Les Coalisés doivent cependant attendre le second acte pour dégeler le marquoir grâce à Losciuto (0-1). Lejeune s’offre ensuite le doublé en dix minutes et on retrouve Losciuto pour confirmer la tendance dans les derniers instants.

Érezée 7 – Petit-Han 4

En ce week-end de carnaval à Bastogne et à Marche, les acteurs de cette rencontre ont également assuré le show sur le terrain. En première période, les Canaris dominent largement leurs opposants et auraient pu rentrer au vestiaire avec un score de forfait, grâce à Léonard (3), Fiévet et Delvaux, mais Bissot atténuait la note juste avant la pause (5-1). Si Fiévet en remet un en début de seconde période, Petit-Han réussit à revenir à deux buts d’écart, grâce à un triplé de Degrez (6-4), avant que Fiévet n’y aille aussi de son triplé pour clôturer les débats (7-4).

Harre-M. 1 – Waha-M. 0

"En l’absence de notre coach, de notre capitaine et de Haurine, notre objectif était de tenir le zéro derrière, commente Bertrand Keirse, T2 des Marchois. Harre-Manhay a eu le ballon et s’est logiquement procuré des occasions, mais nous avons eu aussi plusieurs situations dangereuses sans toutefois pouvoir inquiéter réellement le gardien adverse." L’unique but de la partie est inscrit par El Ouaaliti, quelques secondes après le début de la deuxième période. "On pouvait revendiquer un point, d’autant plus qu’il y a une phase litigieuse dans le rectangle qui aurait pu nous valoir un penalty", conclut B. Keirse.

Aye 2 – Houffaloise B 1

Enfin une victoire pour Aye, qui attendait ce moment depuis le 20 novembre dernier. Les Gôdis en profitent pour mettre leur adversaire du jour, avant-dernier, à dix points. Tout avait pourtant mal commencé pour les hommes de Pierre Pirotte, puisqu’ils sont pris à froid par l’ouverture du score de Trempont au quart d’heure de jeu (0-1). Poirrier égalise à la demi-heure, puis Lecaillie offre les trois points aux Godis en seconde période (55’, 2-1).