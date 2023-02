Mauvaise opération pour Bercheux qui aurait pu prendre ses distances dans le bas de tableau. Trop brouillon en possession, Bercheux voit Grandvoir se montrer dangereux à deux reprises. Une première fois par Bodet, dont la tentative arrive dans les bras de Barthelemy. Une deuxième fois par Gofflot, lancé en profondeur, qui voit son ballon lobé terminer sa course sur le haut de la barre. Dans l’autre sens, Forget se couche sur une frappe croisée de Grave. Après un but annulé de Gérard, pour un hors-jeu litigieux, Forget s’interpose brillamment face à Lockman, venu à sa rencontre.

À la reprise, Barthelemy doit claquer un ballon de Deome. Alors qu’on se dirige vers un partage, Bercheux, réduit à dix après la deuxième jaune de Durre, voit Jacob commettre l’irréparable dans le rectangle. J-H. Gérard ne tremble pas et offre trois points précieux à son équipe (0-1)

Ochamps 3 – Orgeo 0

Ochamps, qui récupérait Gourmet et les Schroeder, a parfaitement préparé son déplacement de samedi à Florenville. "Les gars ont livré un match sérieux en proposant un bon jeu collectif. C’était une bonne répétition avant le match de samedi prochain, juge Sébastien Ricci. Nous mentons en intensité et en plus, nous gardons le zéro."

Samedi soir, sur un terrain compliqué, Ochamps a pu compter sur son buteur pour faire la différence. En plantant deux buts à Bontez, Nolwen Albert a mis les Canaris sur la voie du succès. Orgeo, qui était privé de Bolle, Dubois et qui devait composer avec des Pierson et Copinne diminués, prendra un troisième but au deuxième acte après un penalty transformé par C. Jourdan (3-0).

Ste-Ode 5 – Les Bulles 0 (fft.)

Dès vendredi soir, Les Bulles a déclaré forfait. Tout profit pour Sainte-Ode qui décroche donc sa victoire la plus facile de la saison et qui a pu profiter du carnaval plus vite que prévu.

Wellin 1 – Corbion 5

Victoire importante pour Corbion dans le bas de tableau. "Le score est lourd car nous avons eu pas mal de difficultés en fin de première période, avoue Bertrand Gobert. Pendant vingt minutes, Wellin a vraiment fait mal. Cette équipe a évolué par rapport au premier tour, avec quelques joueurs intéressants." Devant après quelques secondes, à la suite d’une reprise de Chaidron après un cafouillage, Corbion plante le deuxième via U. Courtaux, dont la frappe lointaine trompe Godard, obligé de prendre les gants vu la blessure de Piscin à l’échauffement. Si Sion réduit l’écart, Wellin ne parviendra pas à égaliser avant la pause. Et en seconde période, Corbion appuie sur le champignon et creuse l’écart via Gérard (2) et G. Naud, quelques instants après sa montée au jeu,

Paliseul 1 – Libin 4

Comme la semaine dernière, Libin a été mené. Mais comme la semaine dernière, les Libinois n’ont pas tremblé. Si R. Poncelet trompe Zanelli, Libin égalise directement grâce à un Khelfi (1-1). Avant la pause, la reprise de C. Poncelet passe de peu à côté. Au deuxième acte, Libin est plus pressant. Khelfi envoie au-dessus avant que Cavelier, lancé dans le dos de la défense ne touche du bout du pied devant Lambert (1-2). Après avoir envoyé un penalty sur le haut de la barre, Khelfi se rachète en plantant le troisième à la suite d’un beau mouvement avec Robert. Libin corse l’addition quand un corner est dévié en première zone, dans ses propres filets, par Marchal (1-4).

Neuvillers 2 – St-Hubert 0

Neuvillers creuse l’écart avec Saint-Hubert, toujours cinquième, mais avec sept points de retard désormais sur Neuvillers, quatrième. La première occasion est pour les Borquins avec un centre-tir vicieux dévié par Ledent. Dans l’autre sens, sur une balle en retrait, Poncelet envoie à côté. Avant la pause, Hinck se heurte à Ledent, tandis qu’Adam joue mal le coup sur une reconversion rapide. Prévot ouvre le score au retour des vestiaires (1-0). Dans la foulée, Saint-Hubert a l’occasion d’égaliser, mais Javay, seul face à Ledent, ne cadre pas. Neuvillers se rassure grâce à un coup franc de Murego (2-0).