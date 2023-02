Durbuy en P1, Chaumont en P2: prions pour que cela n'arrive pas!

Huit points séparent le leader du huitième à neuf journées de la fin. Écart qui pourrait se réduire encore un peu plus si Arlon et Longlier remportent leur match de retard, dans un championnat si surréaliste que l’entraîneur de l’équipe de tête, Sébastien Cognart, continue à parler de maintien à l’entame du sprint final. Qui va monter ? Bonne question. Mais surtout, qui en est capable, dans cette série où le premier de la classe affiche sur son bulletin une maigre moyenne de 65% ? C’est la plus faible de toutes les séries de P1 du pays.

Derrière, le deuxième wagon semble décroché. La Roche, qui arrive en fin de cycle après 11 ans en P1, et Freylange, qui risque de connaître un exode sans précédent dont il aura probablement du mal à se relever, sont-ils encore capables de sortir du trou ? On peine à le croire. Houffalize, lui, s’enlise (0/15) et prie, à l’instar d’Assenois et Bastogne, pour que Libramont et Meix se tirent d’affaire à l’échelon supérieur. Les séduisants Chaumontois aussi. Que deviendront la saison prochaine Givry et Durbuy, quasiment condamnés en D3 ? Encore une bonne question. En terminant à une honorable 9e place en P1, avec une moyenne d’âge de 23 ans et une équipe 100% régionale, Chaumont pourrait basculer en P2. Pour laisser une place en P1 à ce Durbuy made in Paris ? Soyons un peu chauvins: on croise les doigts pour qu’un tel scénario ne se produise pas…