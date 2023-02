Bouillon A et Habay-la-Neuve B se rapprochent de la P2

Nothomb B 1 – Muno 2

Muno enchaîne et confirme son bon début de second tour. Victorieux la semaine passée contre Habay-la-Neuve B, les hommes de Julien Salpetier sont allés chercher les trois points à Nothomb. Malgré une possession pour les joueurs locaux, c’est sur un penalty transformé par Salpetier que Muno ouvre la marque à la demi-heure (0-1). À l’heure de jeu, Muno double son avance à la suite d’une erreur défensive, que Spellier mettra à profit. Carlier redonnera de l’espoir en fin de match, mais le réveil de Nothomb est arrivé trop tard. Depiesse se fera expulser en fin de rencontre pour deux jaunes.

Habay-la-Neuve B 4 – Étalle 0

Après son couac de la semaine passée à Muno (1-0), Jonathan Michaux et sa troupe se devaient de s’imposer. Le solide bloc défensif mis en place par Sebastien Médard s’écroulera en l’espace de trois minutes, perforé par Poncin (2) et Debra. En deuxième période, Poncin plantera sa troisième rose du match pour alourdir un peu plus le score.

Gérouville 0 – Bouillon A 2

Gérouville aura pas mal posé de problèmes aux Bouillonais. Le score de 0-0 à la mi-temps le prouve bien. C’est durant le second acte que les choses vont s’accélérer. Peu de temps après le retour des vestiaires, Colas perce enfin la défense locale pour donner l’avantage aux siens (0-1). Colas se chargera de faire le break (0-2).

Florenville B 2 – Fouches 1

Ludovic Sosnowsi et son groupe relèvent la tête. Le premier acte est dominé par les Florentins. Wathy et Remacle vont s’illustrer pour mettre Florenville aux commandes à la pause (2-0). Dans une seconde période où le jeu s’équilibre, mais se dégrade un peu, Florenville laisse revenir son adversaire dans la rencontre à la suite d’une erreur défensive qui profitera à Marino, mais le score ne bougera plus.

Sainte-Cécile 1 – Léglise 3

"Malgré notre solidité défensive en deuxième mi-temps, on a offert deux cadeaux à l’adversaire, qui mérite amplement sa victoire aujourd’hui. On aurait pu jouer trois jours sans marquer", peste Gerald Jacquemin, le T1 local. Les deux offrandes sont conclues par Bockler et Lovadina. Entre-temps, Chauffour avait égalisé pour les Céciliens. Léglise tuera le match grâce à Massut. Bockler sera expulsé en fin de rencontre (double jaune).

Assenois B 3 – Villers/Orval 1

Les visiteurs, avec de nombreux absents, n’auront pas eu voix au chapitre dans ce match. Le break est réalisé rapidement par les Rouges. Premier but sur un penalty de Nelisse, deuxième rose signée Warny (2-0). Un deuxième penalty, en faveur de Villers cette fois-ci, permettra à Protin de réduire l’écart avant la pause (2-1). Il faudra attendre un exploit sur coup franc excentré de Aubry pour voir Assenois se mettre définitivement à l’abri.