Bleid s’échappe, Arlon B s’enfonce

Vendredi soir, Aubange s’est offert une victoire plantureuse (1-5) et méritée à Arlon B. Les gardiens Sacré et Brabant y sont allés chacun d’une bourde monumentale, mais Aubange a largement dominé les débats. Ce samedi, Bleid, vainqueur 3-0 de Saint-Léger, a continué sa marche en avant et reste un incontestable leader, profitant au surplus d’un nouveau faux-pas d’Habay-la-Vieille (1-1 contre Meix-devant-Virton B). Saint-Mard est revenu de Jamoigne avec une victoire étriquée et compliquée (0-1).

Division 2B

Doublés pour Albert et Gérard

Nolwen Albert a planté un doublé samedi soir avec Ochamps, vainqueur (3-0) d’Orgeo. Les Canaris mettent la pression sur Neuvillers et Libin qui jouent ce dimanche. Dans l’autre rencontre de la soirée, Corbion s’est imposé à Wellin (1-5) grâce notamment à un doublé de Gérard, le renfort du mercato.

Division 2C

La bonne opération pour Gouvy B

En déplacement à Marloie B, Gouvy a décroché trois bons points dans l’optique du tour final. Grâce à un doublé de Paquay, Gouvy, où Poos a réalisé un gros match entre les perches, a mis Marloie B au tapis. Notons que Nassogne, lui, a mis la pression sur Harre-Manhay en écartant Mageret (2-1).

Division 3A

Un triplé pour Muric

Toernich, le leader, s’est défait sans trop de soucis de Tontelange B (3-0), marquant juste avant et juste après la pause. Edwin Muller s’est offert un doublé dans ce match. Ertan Muric a fait mieux, signant un triplé pour Autelbas à Saint-Mard, mais cela n’a pas suffi pour permettre à son équipe de l’emporter. Celle-ci a pourtant mené 1-3, mais Magnette et Thiriot ont remis les Bleus en selle dans les 25 dernières minutes. Sainte-Marie, enfin, reste à six longueurs du leader après sa victoire aux dépens d’Athus qui avait pourtant ouvert le score après cinq minutes seulement. Mais Habay et Chavée ont renversé la vapeur en faveur des Verts.

Division 3B

Muno se hisse sur le podium

Muno, grâce à un penalty de Salpetier et un but de Spellier, qui venait d’entrer, a dicté sa loi à Nothomb B dans un match de haut de tableau (1-2). Les joueurs de la vallée de l’Attert n’ont pu que réduire l’écart en fin de partie. Muno monte ainsi sur la 3 marche du podium aux dépens de son adversaire du jour. Dans le match opposant les deux derniers, Marbehan a pris la mesure d’Habay-la-Vieille B (3-2) et sans doute condamné définitivement son adversaire à la position de lanterne rouge.

Division 3C

Tellin et Bras accrochés

Le leader tellinois a dû remonter deux buts pour arracher un point à Petitvoir. Un missile de Pigeon a trouvé l’équerre dans les premiers instants. Tellin s’est fait piéger deux fois en contre, par Jourdan puis Lodriguez (2-0). Gillet a relancé Tellin avant que Pigeon ne trouve une nouvelle fois le poteau. Gillain a égalisé à l’heure de jeu, mais malgré une domination territoriale, Tellin n’a pu l’emporter. De son côté, Bras a connu un petit coup d’arrêt à Libin. Les Brotis ont eu beaucoup d’occasions, mais rien n’a voulu entrer.

Division 3D

Leboutte répond à Henricot

Le sommet entre Bourdon et Heyd a accouché d’un nul ce samedi. Si Henricot a ouvert le score sur penalty, Leboutte s’est chargé d’égaliser trois minutes plus tard. Malgré quelques occasions, le score ne bougera plus. Notons que Bourdon a terminé à dix après la double jaune de Lamouline. Accroché par Vecmont (1-1), Champlon ne profite pas de ce partage.

Division 3E

Vaux poursuit sa folle aventure

En déplacement à Witry, Vaux a confirmé sa forme XXL. Les hommes de Gillard menaient déjà 0-4 après vingt-cinq minutes grâce notamment à un doublé de Schoumaker. Les deux buts de Witry en seconde période ne changeront rien: 2-4.

Plus proches poursuivants de Vaux, Givry B (4-3 face à Sainte-Ode B) et Lierneux (2-6 à Tavigny) s’accrochent.