Athus arrache un point contre le leader, première unité pour le Stabulois B

Dans l’autre rencontre de N3, Bouillon, toujours sans Revret et Fontaine, a disposé de Welkenraedt vendredi soir (3-0). Une victoire qui permet aux Ardennais de grimper à la cinquième place. "Cela aurait pu être encore meilleur, mais cela a bien tourné, avoue Florian Pierson. Nous avons appliqué les consignes en jouant sans forcer. Le boulot a été fait. La cinquième place ? Notre but est de terminer devant Athus (rires). Mais il faudra prendre les trois points à Eupen avant de jouer les trois premiers."

En Promotion, le derby entre Athena et le Stabulois a vu les Salmiens s’imposer. Comme à l’aller, les hommes de Pascal Hennuy ont montré leur supériorité, mais le Stabulois est parvenu à arracher un point en poussant Athena au tie-break. "Mais en menant 9-13 dans le tie-break, tu ne peux pas être battu, peste Jérôme Reis. Ce qui s’est passé ? Nous étions cuits physiquement. Nous avions huit sets dans les jambes. Dans le quatrième set, nous avions déjà du mal, mais nous avons su profiter des fautes d’Athena. Nous, nous n’étions plus capables de faire le point. Moi, à l’attaque, je n’avais clairement plus d’énergie. Et comme nos matches durent généralement moins d’une heure, ce n’est pas comme si nous savions travailler notre endurance (rires). Le coach d’Athena a pris un temps mort au bon moment pour remobiliser ses troupes."

Notons aussi que la rencontre entre Jemeppe et Bertrix a été reportée.

Chez les Dames, le derby de samedi a tourné à l’avantage de La Vierre, qui a facilement disposé d’Athus (3-0).