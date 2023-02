Après-midi cauchemardesque pour Vance

Châtillon 2 – Nothomb 5

Nothomb a déroulé dès le début du match et menait 0-4 après vingt minutes, deux buts de Valentin Klein, un de Ngassam et un de Martin Mairlot. Klein a fait 0-5 à la 54' en réalisant un triplé qui lui permet de reprendre la tête au classement des buteurs ex aequo avec le Tontelangeois Fabian Guischer. Châtillon, qui a joué courageusement jusqu’au bout, a été récompensé par des buts de Hay à la 57' et Schleich à la 69'.

Bleid 3 – Saint-Léger 0

En l’absence, entre autres, de Nospel et de Parot, Bleid a souffert en première mi-temps contre des Léodégariens plus agressifs. Heureusement, Faye a tenu la baraque et une belle combinaison entre Lacour et Couvreur a permis à ce dernier d’ouvrir le score. "La deuxième mi-temps a été meilleure après les changements opérés, constate Kamel Bouzoubaa, même si Saint-Léger est resté dans le match." Couvreur et Lacour y sont allés chacun de leur but, à une semaine du choc à Nothomb.

Vance 0 -Tintifontaine 4

Pendant une heure, les deux équipes ont produit un jeu stéréotypé, lançant des longs ballons à des avants peu en verve. Le tournant de la rencontre a eu lieu à la 58' quand un tir de Christophe Gabriel a, contre toute attente, fait mouche. Tintifontaine a pris confiance et Vance a perdu les pédales, encaissant trois buts, deux de Bastien Sindic aux 64' et 78’, puis un petit dernier à la 88' par Nicolas Penninckx. Entretemps, Nicolas Lutgen, frustré par les nombreuses petites fautes commises sur lui, a eu un très vilain geste sur Xavier Claude et s’est fait exclure. Dans la foulée, le buteur Dylan Herman s’est blessé. Une après-midi à oublier au plus vite pour les Rouges de Christophe Backes.

Jamoigne 0 – Saint-Mard 1

"Nous avons livré une première demi-heure de très bonne facture, apprécie Fabian Lambot, le T1 du Faing. Mais comme d’habitude, nous n’avons pas concrétisé. En fin de première mi-temps, nous avons été punis par un but de Schweig. C’est frustrant pour mes joueurs." La deuxième mi-temps a été d’autant plus compliquée que Rémy Protin a été exclu pour une deuxième carte jaune. À Jamoigne, il est grand temps d’emmagasiner des points, si les Bleus veulent éviter la bascule en P3.

Tontelange 3 – Martelange 0

Martelange a entamé la rencontre tambour battant, mais un coup franc des 25 mètres de Dorian Daoust a refroidi leurs ardeurs. Gischer a doublé le score à la demi-heure, laissant aux Spurs la place pour gérer la rencontre. Le score a vite évolué après le repos avec un nouveau but de Gischer à la 48' qui a plié la rencontre. Martelange a bien essayé d’inverser le cours des choses, mais ne s’est pas vraiment créé de réelles occasions. Belle opération pour Tontelange qui se met à rêver à nouveau de place d’honneur en fin de saison.

Habay-la-V. 1 – Meix/Vi. B 1

Après sa défaite surprise de la semaine dernière à Martelange, les Habaysiens marquent encore le pas. "Notre motivation en a pris un coup, reconnaît Mathys Castagne. Nous sommes moins nombreux à l’entraînement et physiquement, nous ne sommes plus à 100%. Nos derniers résultats nous empêchent d’espérer revenir sur Bleid, nous devons regarder maintenant vers le tour final. Pour le titre, c’est foutu."

Frédéric Braquet avait ouvert le score à la 12', un but des Kakirans a été annulé sur un hors-jeu inexistant et Simons a égalisé à deux minutes de la fin, sur un penalty litigieux. "Malgré ce match en demi-teinte, nous n’avons pas eu beaucoup de chance", se désole Castagne.