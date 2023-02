À 10, Richelle fait trembler Marloie jusqu’au bout

3-0 à la pause et Richelle réduit à dix

À la mi-temps, la messe semblait pourtant dite: Marloie, en totale réussite au premier acte (quatre tirs, trois buts), menait 3-0 et la carte rouge très sévère adressée à Spano juste avant la rentrée aux vestiaires pour une faute sur Talmas à mi-terrain n’était pas de nature à relancer le suspense. Les Famennois étaient très, et même trop bien payés après 45 minutes, et leur avantage numérique tant au marquoir que sur le terrain aurait dû leur permettre de vivre une soirée sans stress. Ils ont finalement serré les fesses jusqu’au bout.

À dix minutes du terme, Dony, titulaire pour la deuxième fois en D3, accrochait Thomas dans la surface et Weber, sur penalty, ne ratait pas l’occasion de sauver l’honneur. Et quand ce même Weber est venu couper un long centre de Leroy dans le petit rectangle pour ramener Richelle à 3-2 à la 86’, on a compris que les dernières minutes allaient être longues pour les Marlovanais. Elles le furent. Un boulet de canon de Servais, parti dans les nuages, et une succession de coups francs dans les arrêts de jeu auront tenu en haleine jusqu’au bout une tribune à moitié remplie. Marloie parviendra finalement, tant bien que mal, à préserver les trois points. Pour le plus grand soulagement du jeune Isnath Kalombo (18 ans) qui, quelques minutes après sa montée au jeu, et quelques secondes avant le penalty richellois, avait galvaudé la balle du 4-0 en venant se casser les dents sur Rausin.

Ces trois unités permettent non seulement à Marloie de distancer la zone rouge, mais aussi de rester dans la course pour le Top 5. Les Visétois, eux, laissent filer Rochefort, qui peut commencer à préparer sa commande de champagne.

MARLOIE: Desseille ; Micha, Collard, Dony (85’, Dion), Martinet ; Mohimont, Talmas (66’, Delvaux), Devresse, Dehon ; Dessart (90’, Hanneuse), Hébette (76’, Kalombo).

RICHELLE: Rausin ; Servais, Halleux (46’, Zougar), Pezzin, Leroy ; Spano, Custinne, Diallo (73’, Lang) ; Meys (76’, Thomas), Boulton (67’, Weber), Velegan.

Arbitre: M. Jacoby. Assistance: 60.

Cartes jaunes: Servais, Pezzin, Collard, Martinet, Talmas, Devresse, Delvaux, Weber.

Carte rouge: Spano (44’)

Buts: Dessart (14’, 1-0) ; Dehon (33’, 2-0) ; Devresse (37’, 3-0) ; Weber (80’ et 86’, 3-2).

14’, Devresse renverse vers Talmas, qui adresse un centre-tir puissant au sol que Dessart reprend au deuxième poteau (1-0).

33’, Rausin prend en mains un ballon remis par Servais, pressé par Devresse. L’arbitre accorde un coup franc indirect dans la surface à Marloie. Dessart effleure le ballon, Dehon l’envoie sous la barre (2-0).

37’, Micha voit l’appel de Devresse plein axe et le lance parfaitement. Ce dernier bat Rausin (3-0).

44’, Spano laisse traîner le pied sur le tibia de Talmas dans le rond central. M. Jacoby se laisse impressionner par le cri du médian marlovanais et le bruit du contact: il dégaine la rouge. Très sévère, de l’aveu même de Talmas.

80’, Dony accroche Thomas dans la surface. Weber convertit le penalty (3-1).

86’, long ballon de Leroy dans la surface, Weber coupe la trajectoire (3-2).