Virton: des réductions pour mobiliser les supporters

Vendredi, à Dender, Virton entamera les play-down et une série de dix matches pour tenter d’assurer son maintien. Afin de mobiliser au maximum les supporters dans ce contexte, le club gaumais leur propose plusieurs réductions. Ainsi, pour chacune des cinq rencontres à domicile, il permet à chacun de ses abonnés d’être accompagné d’un invité. Il propose également un mini-abonnement pour ces cinq matches: 65 € en tribune F, 50 € pour les tribunes A et B, gratuit jusqu’à 18 ans. Ils sont disponibles en ligne (sur le site du club) depuis ce samedi. Pour les matches à l’extérieur, des déplacements en bus seront organisés et la place dans le car sera gratuite pour les abonnés (ils ne devront s’acquitter que du ticket d’entrée au stade). Pour les non-abonnés, le prix du trajet est fixé à 10 €. Toutes les réservations se font via le site du club (revirton.be).