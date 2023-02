On prend ce match très au sérieux. On a encore le match aller en travers de la gorge. On en parle encore assez souvent. C’est un match qu’on aurait dû mieux gérer. On a à cœur de prendre notre revanche. Mais on sait que ce ne sera pas facile. Arlon a bien progressé, tout comme nous. J’espère qu’il y aura du monde.

Il n’a jamais été question de faire un cadeau aux Arlonais ?

Non, jamais. Bien sûr, quand on voit qu’Arlon gagne, on est content. Mais là, on aura énormément d’envie et d’agressivité. Parce que c’est un derby et ça se joue comme ça.

Le match est plus important pour Arlon que pour vous. Votre avis ?

Je suppose que pour eux, c’est une opportunité importante, oui, dans l’optique du maintien. Nous, on voulait faire une 4/4 en février. L’objectif ne sera pas atteint, mais il faut dire qu’Ensival a joué un excellent basket le week-end dernier.

Saint-Hubert est pour ainsi dire sauvé…

Je pense qu’on ne devrait plus avoir d’inquiétude. Mais cela ne changera rien à notre façon d’aborder les prochains matches. Il y aura moins de pression, mais toujours de l’envie. On ne doit pas se reposer sur nos lauriers.

"Le match aller ? Une bonne leçon"

Qu’avez-vous retenu du match aller ?

C’était une bonne leçon pour nous. Arlon avait été plus agressif que nous. Peu importe, le statut de chaque équipe, il faut jouer le coup à fond. Les Arlonais avaient bien shooté à trois points. Cela nous avait surpris. Et ils avaient énormément de vivacité. On avait eu du mal à les contrôler sur le premier pas et on avait dû adapter notre défense.

Il y a aussi Vladimir Vukovic dans la raquette. Qui va le tenir ?

Ce sera sûrement Nicolas Fraselle ou Florent Hozay. Il faut le canaliser aussi. Ce sera une défense collective, pour l’empêcher d’avoir trop de ballons. On sait que c’est une belle carte à jouer pour eux.

D’un point de vue personnel, comment jugez-vous votre saison ?

Je suis très déçu de mon premier tour. Je voulais trop bien faire et je me suis mis trop de pression. Parfois, trop d’énergie aussi. Et je perdais mon jeu, dans des actions pas très réfléchies. J’étais frustré. J’en ai discuté avec le coach et mes équipiers. Ils m’ont compris et m’ont encouragé. Cela m’a fait du bien. Je me suis senti soulagé. Depuis la reprise en 2023, je me sens mieux. Je sens que je suis sur la pente ascendante. Je prends plus de confiance. Je suis capable de beaucoup mieux et je compte le montrer au 2e tour.

Votre coach Bastien Gilain a déjà annoncé son départ en fin de championnat. Une grosse perte pour l’équipe ?

Je pense que c’est la fin d’un cycle pour le club et le coach. Il a fait du très bon travail. Tout le monde est content de lui. On espère avoir un nom dans les prochaines semaines, ce serait bien. Je fais confiance au club. Je sais qu’ils trouveront quelqu’un de compétent.

Vous serez toujours là la saison prochaine ?

Je ne sais pas encore. J’ai d’autres propositions, en provinces de Luxembourg et de Liège. J’ai hâte de savoir qui sera le prochain coach à Saint-Hubert. Cela pèsera dans la balance. Les trajets aussi. Je prendrai le temps qu’il faut pour choisir.