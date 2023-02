Les joueurs virtonais se sont initiés au Cécifoot

Vendredi après-midi, le noyau A de l’Excelsior a rejoint Contern, à proximité de Luxembourg, pour un exercice inédit à l’intérieur du Loft, cet espace indoor consacré au football à cinq. José Jeunechamps et ses hommes ont en effet eu droit à une initiation au Cécifoot, le football pour malvoyants, sous la conduite de deux membres de l’équipe nationale belge. Après une introduction théorique, les Vert et Blanc sont passés à la pratique durant deux bonnes heures. "C’était enrichissant, commente le gardien Anthony Sadin. Une fois qu’on met le masque, qu’on se retrouve dans le noir, on se rend compte à quel point ces gens peuvent développer leurs autres sens pour s’orienter. Nous étions complètement perdus, avec de grosses difficultés pour contrôler un ballon dans une petite salle, alors qu’eux se déplacent régulièrement en rue à proximité de voitures qui passent à 70 à l’heure à côté d’eux."