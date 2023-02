Chaumont et Ethe partagent, mais les deux équipes pourront avoir des regrets

Ethe car les Gaumais ont rapidement ouvert le score et ont globalement dominé les débats jusqu’au but égalisateur tombé à la suite d’une bourde de Neetens. "Je ne suis pas content par rapport à ce but car c’est une grosse erreur de notre part. Mais bon, nous aurions dû tuer le match, confie Sébastien Cognart. Après, cela reste un bon point. Chaumont est une équipe vaillante, qui joue vraiment bien, qui tente de construire et qui va mettre en difficulté pas mal d’équipe."

Chaumont car après l’égalisation, les Bleus ont hérité de la plus grosse occasion quand Noppe, lancé en profondeur par Hinck, a envoyé du mauvais côté du poteau. "La première période était pour Ethe, la deuxième était pour nous. Nous avons retrouvé notre football, avec un jeu au sol après quinze minutes où nous avons déjoué totalement. C’est frustrant vu la grosse action de Gustin Noppe de ne pas prendre les trois points. Après, c’est une très bonne équipe en face, donc un point, c’est bien", dit Jonathan Schinckus

Et au final, personne n’aurait mérité de perdre dans une partie qui avait débuté parfaitement pour Ethe avec ce but rapide de Coopmans. Les hommes de Cognart, où Lenoir prenait place dans l’axe défensif à côté d’Orlando, ont ensuite donné l’impression de pouvoir gérer ce match sans trop de soucis. Si Aubois ou Joachim ont chauffé les gants de Goosse, les Cassîdjes ont sans doute eu tort de ne pas insister un peu plus. Et Chaumont en a profité pour revenir dans le match.

Avec ce succès, Ethe reste en tête de la série. "Je vois surtout que nous nous rapprochons des 35 points et donc du maintien, sourit Sébastien Cognart. Nous n’avons jamais qu’un point d’avance. Dans deux matches, nous serons peut-être quatrièmes."

Dans le vestiaire d’en face, Jonathan Schinckus, lui, voyait les siens prendre encore un peu plus d’air sur les cinq derniers. "J’ai vu que Bastogne nous regardait, mais nous, nous regardons vers l’avant. C’est dommage d’être dans une P1 comme celle de cette année car nous serions déjà tranquilles."

Chaumont: Goosse 5, Jor. Schinckus 6, Wattiaux 6, Jon. Schinckus 6, Mahoux 7, Martin 7, Hinck 6, Marenne 5 (69’, Copine), Marquet 6 (69’, Mathot), Vieuxtemps 5 (86’, Lhoas), Noppe 7 (88’, Colback).

Ethe: Leyder 6, Woillard 6, Orlando 5, Lenoir 6, Petit 7, Neetens 5, Reichling 5 (78’, Nicolas), Aubois 7 (90’, Woygnet), Arend 5 (46’, Tinant 5), Coopmans 6, Joachim 6.

Arbitre: L. Gastaldello.

Buts : Coopmans (5’, 0-1), Noppe (39’, 1-1).

Cartes jaunes: Jor. Schinckus, Jon. Schiinckus, Nicolas, Aubois, Woillard

Carte rouge: Wattiaux (90’, 2CJ).

Assistance: 90 Note du match: 6

5’, un centre de la droite arrive dans le rectangle et est prolongé par Coopman s (0-1).

39’, Neetens perd le ballon dans le rond central. Chaumont en profite et Noppe, lancé en profondeur, efface Leyder avant de pousser au fond (1-1).

90’, après une faute sifflée contre lui, Wattiaux rouspète et prend une deuxième jaune.