Grâce à un but de Mourad Amrous à la 24ème, ils dépassent leurs hôtes du soir à la cinquième place, qui plus est avec une rencontre de moins.

Face au second de classe, Richelle, Marloie a réalisé une première période de haut vol. Dessart, Dehon et Devresse se sont chargés d'alimenter le marquoir durant la première période. S'ils ont failli tout gâcher en fin de rencontre lorsque Weber a signé un doublé, les Noir et Blanc ont fini par empocher les trois points.

Libramont, de son côté, avait la possibilité de revenir à trois points des Cinaciens en cas de succès. Malheureusement, un seul but, de Jérôme Claude, aura été suffisant pour voir les Condruziens s'imposer.

Enfin, c'est un Givry combatif mais trop léger offensivement qui s'est incliné face à Aywaille, où Colson s'est chargé d'inscrire les deux buts aqualiens.

Pour conclure, Durbuy a subi une raclée face à Raeren-Eynatten (2-7).

LES RESULTATS

La Calamine – Mormont 0-1

But : Amrous (0-1, 24')

Givry – Aywaille 0-2

Buts : Colson (0-1, 40'; 0-2, 75')

Ciney – Libramont 1-0

But : Claude (1-0, 27')

Marloie – Richelle 3-2

Buts : Dessart (1-0, 13'); Dehon (2-0, 32'); Devresse (3-0, 36'); Weber (3-1, 81'; 3-2, 85')