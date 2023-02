Samedi, les Bastognards ne seront pas au lit à 22 h

Se taper un déplacement à Gouvy un dimanche de carnaval à Bastogne, on ne peut pas dire que cela enchante Guillaume Gruslin. "Tout le monde aurait préféré jouer à une autre date, soupire le capitaine du Léo. Nous avons tenté de déplacer le match, nous avons proposé cinq dates à Gouvy, mais aucune n’allait. Nous aurions dû regarder en début de saison pour inverser le match, mais nous n’avons pas fait attention. C’est clairement embêtant. Et je suppose que cela doit embêter quelques gars de Gouvy aussi. Et en plus, je n’étais même pas sous la menace d’une suspension, donc pas possible de prendre ma troisième jaune la semaine dernière (rires)."