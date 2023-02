Pour David Polis, Ethe est le grand favori en P1

Un déplacement à Messancy, qui n’a plus perdu chez lui depuis cinq matches, cela a tout du traquenard pour une équipe d’Oppagne qui risque de manquer de rythme étant donné le report du week-end dernier. "C’est vrai que Messancy a déjà un match officiel dans les jambes, mais je ne suis pas trop inquiet par rapport à cela, commente David Polis. Pourquoi ? Car nous avons eu une bonne préparation, avec des amicaux convaincants comme face à Vaux ou Xhoris. Maintenant, je sais qu’un match amical et un match officiel, cela n’a rien à voir. Et je sais aussi que ce déplacement a tout du piège. Car Messancy, c’est costaud. Cette en équipe en a tapé cinq à Assenois la semaine dernière et en avait mis cinq à Houffalize à la fin de l’année dernière. Messancy est redoutable offensivement, il faudra faire attention."