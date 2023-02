Delmelle, président d'Ethe: "On visait le maintien et c’est toujours le cas"

Sylvain, Ethe est le leader inattendu de la série, à dix journées de la fin. Vous devenez candidats au titre ?

Non. Ce n’est pas dans mon tempérament de changer de cap en cours de route. On visait le maintien et c’est toujours le cas. Il nous manque encore trois à six points pour l’assurer. Et comme nous avons un calendrier compliqué, qui commence par ce périlleux déplacement à Chaumont, je reste très prudent.

Mais quand on est premier après seize journées, ce n’est plus un hasard. Ethe pourrait se retrouver en D3 dans quelques mois…

Il pourrait, oui, comme beaucoup d’autres équipes de la série. Dois-je vous rappeler les écarts, minimes, qui séparent les équipes de la colonne de gauche ? Nous avons perdu Julien Masson pour un bon bout de temps, nous avons plusieurs joueurs menacés de suspension… Restons pragmatiques, vu le niveau de la série, nous ne remporterons probablement pas nos dix derniers matchs de championnat.

Logan Reichling affirmait il y a une semaine qu’Ethe n’était pas prêt pour la D3. D’accord avec lui ?

C’est un peu tôt, oui. Quand on parle de montée, il y a deux écoles. Les uns prétendent qu’une montée ne se refuse pas, car l’occasion pourrait ne jamais se représenter ; les autres affirment qu’une montée se prépare sérieusement. Je suis plutôt de la deuxième école. Monter pour redescendre aussi vite ne me paraît pas la meilleure des choses pour le club et pour le groupe, même si les joueurs pourraient engranger pas mal d’expérience à un échelon que le club n’a encore jamais connu. Je souhaite donc rester au minimum une année supplémentaire en P1 afin de confirmer et de solidifier les fondations. Le jour où Ethe sera prêt à monter en nationale, il affichera ses ambitions. N’oublions pas d’où nous venons. Sans Meix, nous serions en P2 à l’heure où je vous parle. Et je vous rappelle aussi que dans les pronostics d’avant-saison, un seul entraîneur de la série plaçait Ethe sur le podium (NDLR, le Sartois Quentin Faymonville).

Vous êtes bluffé par la saison de votre équipe ?

Je vais vous dire ce qui me réjouit le plus, bien plus encore que les résultats sportifs. C’est de voir des supporteurs heureux de venir, ou revenir au stade. Il n’y a pas que les résultats qui comptent dans un club amateur comme le nôtre. N’oublions pas qu’Ethe compte également trois autres équipes, dont une équipe réserve qui joue régulièrement les premiers rôles.

Comment expliquez-vous la métamorphose de l’équipe par rapport à la saison passée ?

Il n’y a pas de recette miracle. Personnellement, je ne suis pas magicien, depuis que j’ai repris la présidence, en avril 2022, j’essaye d’appliquer les mêmes méthodes que celles que j’utilise pour diriger une société. En accord avec l’ensemble du comité, nous avons rapidement conclu que si nous voulions obtenir quelque chose de sérieux pour le futur exercice, nous allions devoir y mettre les moyens.

Moyens financiers ?

Non, pas uniquement. Humains, pour commencer. Je suis extrêmement bien entouré, que ce soit au niveau du comité ou des bénévoles. Le club d’Ethe, c’est tout un village. Toutes ces personnes m’ont accueilli de la plus belles des manières et notre réussite actuelle est clairement celle d’un bon collectif.

Un kiné tous les jeudis

Quelles ont été les priorités, à votre arrivée ?

Pour commencer, nous avons construit un vrai staff. Un joueur-entraîneur, à ce niveau, ce n’était pas possible. Nous avons engagé un T1 (Sébastien Cognart) qui a de l’ambition, qui travaille pour obtenir son diplôme UEFA A ; un T2 tout aussi ambitieux (Nando Mendoza) ; un préparateur physique chevronné (Thierry Kimplaire) ; un entraîneur des gardiens (Jérémy Vanneroy) ; et, enfin, un kiné et un ostéopathe, lequel est présent tous les jeudis. Alors, oui, cela demande du budget, mais je préfère investir dans un bon encadrement que dans des mercenaires. Pour qu’ils performent, il faut que les joueurs se sentent bien. Je pratique le rugby depuis de longues années et s’il y a bien quelque chose que j’ai intégré, c’est que le niveau d’un joueur dépend à 80% de son mental. La preuve, il n’est pas rare de voir une équipe battre facilement un concurrent au premier tour, puis s’incliner largement face aux mêmes joueurs au deuxième tour.

Les joueurs d’Ethe sont mieux préparés que la saison dernière ?

Je n’en ai pas la preuve formelle, mais j’en ai l’impression, oui. Sébastien Cognart a apporté de la discipline. Cette saison, plus personne n’arrive en retard. L’an passé, j’avais le sentiment que les joueurs venaient pour s’amuser, rigoler et boire des bières. Et dès qu’on jouait contre une équipe ardennaise, on se faisait bouger. Je constate que ce n’est plus le cas, notre victoire à Sart en témoigne.

Vous travaillez déjà sur la saison prochaine ?

Bien sûr. On ne change pas une équipe qui gagne, donc le staff restera et quasiment tous les joueurs feront de même. Deux joueurs sont indécis. Notamment Jean-François Woillard, qui pourrait prendre du recul. Pour le reste, nous avons déjà contacté une dizaine de joueurs, essentiellement de l’étage supérieur. Trois arrivées sont quasiment finalisées.

Qui s’occupe du volet sportif, à Ethe ?

Pour l’heure, Sébastien, Nando et moi. Comme je viens du monde du rugby, je ne connais pas encore toutes les facettes. L’autre jour, Sébastien me parlait de la "tranche", je n’ai rien compris (rires). Nous allons d’ailleurs engager, en vue du prochain exercice, un directeur sportif.

Vous jouez toujours au rugby, à Stade Marchois. Quelles sont les principales différences avec le monde du football ?

Je remarque que les footballeurs sont un peu douillets. Je découvre chaque semaine des muscles dont j’ignorais l’existence. On a un bleu à l’orteil, on est out quinze jours. Au rugby, on a l’orteil cassé, on met un peu de tape et on joue le dimanche. Les rugbymen sont, aussi, bien plus respectueux des arbitres. Les joueurs de foot ne cessent de rouspéter, cela m’horripile. C’est pourquoi, à Ethe, nous sommes très attentifs au comportement de nos joueurs, y compris chez les jeunes. Un de nos U21 avait insulté un arbitre, il est resté huit semaines sur le banc.

Et l’argent dans le foot amateur, qu’en pensez-vous ?

Cela me dépasse un peu. Les joueurs de P1 sont mieux payés que les internationaux belges de rugby, c’est effarant.

Mais ce sont les clubs qui donnent…

Bien sûr. Si j’étais joueur, qu’on me donnait 40 € à Ethe et qu’on me promettait 80 € à Saint-Mard, peut-être que j’irais à Saint-Mard également…

Et si tous les clubs de provinciale se mettaient d’accord pour ne plus payer personne ?

C’est un vœu pieux. Il y aura toujours un mec qui, pour gagner, mettra un billet sur la table pour attirer le buteur de la région. Le marché est comme il est, c’est ancré dans les mœurs depuis des décennies, et on ne peut pas arrêter ce système du jour au lendemain. À Ethe, je veux que l’on reste raisonnable. À l’image de nos voisins, d’ailleurs. Des clubs comme Meix et Saint-Mard sont également très bien gérés. Chez nous, tous les joueurs qui sont sur la feuille, sans exception, ont la même prime de match. Cela évite les tensions. Évidemment, à côté, les joueurs les plus chevronnés, qui ont fait leurs preuves plus haut, ont quelques avantages supplémentaires.

Mais le garçon qui joue pour le pognon, il n’a pas sa place chez nous. C’est pourquoi je veux absolument que le club d’Ethe développe une dimension "en plus". Un bon encadrement, de belles installations, un bon terrain… Nous travaillons autant sur l’extra-sportif que le sportif. Le danger, pour un club, c’est de se laisser vivre. Il faut pouvoir se renouveler, se diversifier, amener de nouvelles idées. Après de longues années en P1, Ethe avait probablement besoin d’un petit coup de fouet. Avec tous les membres du comité, nous essayons de le donner. Notre nouveau CQ, Valère Dropsy, vient du monde de la gymnastique. Il a décroché plusieurs titres dans sa discipline. Chacun apporte sa part d’expérience.

Cela étant, nous ne faisons pas les malins, nous ne sommes pas les rois du pétrole parce qu’Ethe est premier en P1 aujourd’hui. Dans trois semaines, nous serons peut-être dans la colonne de droite.