Michaël Rousseau de retour à Athena pour boucler la boucle

Dans une série à huit équipes, étant donné les forfaits généraux en début de saison, Athena n’a encore disputé que huit matches cette saison alors que les Salmiens débutent leur sixième mois de compétition. "C’est très compliqué de garder du rythme en jouant une fois toutes les deux semaines, soupire Michaël Rousseau. C’est déjà difficile en termes de résultats, mais ce calendrier n’arrange rien. C’est moins motivant de s’entraîner quand tu sais que tu n’as pas droit au match le week-end. Et cela se remarque par la présence aux entraînements même si le groupe reste motivé."

Athena savait que la saison serait compliquée, mais les Nordistes n’auraient-ils pas pu faire mieux à certains moments ? "Quelques matches peuvent laisser des regrets. Je pense à Aywaille ou Malmedy, contre qui nous aurions pu faire mieux, juge le Salmien. Mais pour le reste, des Olne ou des Mortroux, c’est trop fort. Je remarque que dans beaucoup de clubs, des anciens de N2 ou N3 sont revenus jouer en Promotion et cela augmente le niveau, assez élevé selon moi."

Une belle génération

Pur produit d’Athena, celui qui est originaire de Ville-du-Bois est rentré au bercail cet été après, notamment, un passage à Lommersweiller. Après avoir connu la N2 et la N3 avec Athena, Michaël Rousseau a donc découvert la Promotion avec son club de cœur. "Cela fait plaisir de revenir, c’est un peu comme si je bouclais la boucle, confie-t-il. J’avais des propositions ailleurs, mais je ne voulais pas laisser passer cette chance d’encadrer la belle génération d’Athena. Je suis revenu pour apporter mon expérience et même si nous ne gagnons pas beaucoup, je prends du plaisir. En outre, pouvoir évoluer tout près de la maison, c’est un vrai avantage."

Cette belle génération évoquée par Michaël Rousseau, le club nordiste veut encore la voir grandir. "Si tout le monde reste motivé, nous pouvons vivre de belles choses, assure Michaël Rousseau. Mais on sait aussi comment cela peut se passer avec les études à Liège. Et puis, vous avez des clubs liégeois à tous les coins de rue. Si l’un d’eux veut prendre une de nos pépites, il n’aura pas trop de mal à le convaincre, que ce soit grâce aux trajets ou via le fait de pouvoir s’entraîner avec des équipes de catégorie supérieure. Mais pour progresser, Athena doit garder ses jeunes et progresser au niveau de l’encadrement."