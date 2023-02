Freylange (P1): Éric Picart ne restera pas

L’ancien coach à succès de Givry avait pris le relais d’Alain Gilles à la mi-septembre. Avec un noyau réduit à peau de chagrin, il lui reste deux mois et demi pour tenter de sauver le club en P1. Les Freylangeois occupent actuellement la douzième place du classement, mais ils gardent un atout dans le jeu: ils disputeront huit de leurs onze derniers matchs à la maison. Le premier ce samedi soir, face à Sart. Un deuxième succès consécutif et les Mauves se relanceraient complètement dans la course au maintien.