Recrues écartées: c’est la crise au Boca

Après avoir progressivement et sûrement gravi les échelons qui l’ont mené jusqu’au sommet de la D2, le Boca Juniors Libramont vient-il d’entamer une véritable chute libre ? On pourrait le croire et pas seulement à la lecture de derniers résultats pour le moins inattendus - quatre partages, trois revers et une élimination en Coupe alors que l’équipe ardennaise occupait encore la tête du classement fin novembre -, mais aussi parce que le président Renaud Brassart semble bel et bien se diriger vers la porte de sortie. Dernier épisode en date: les renforts venus du Grand-Duché en cours de saison ont été écartés pour la réception, ce vendredi, de Wavre-Limal. Et jusqu’en fin de saison ? Difficile à savoir, mais probable.