Prévot à Harre: "Le plus près de chez moi en P1"

Et pourtant ! Le navire ardennais tangue comme il n’a jamais tangué. Et cette semaine, il s’est fait balayer par une nouvelle bourrasque. Mercredi, ce même Nicolas Prévot, qui était revenu à La Roche pour rejouer avec ses potes, a annoncé son prochain départ vers Harre-Manhay. Une nouvelle preuve, s’il en fallait, que le club nordiste, actuel leader de P2C, compte bien rejoindre la P1, et pas pour y faire de la figuration. Pourquoi Harre-Manhay et pourquoi si tôt ? Nicolas Prévot répond avec sa franchise habituelle: "Je me décide toujours assez tôt pour être tranquille. Et comme ça, tout le monde est fixé rapidement. Les premiers contacts avec Harre-Manhay remontent à fin janvier. Je reste convaincu que La Roche peut encore s’en sortir et je me battrai pour le club tant que la relégation ne sera pas mathématique, mais à l’heure actuelle, Harre-Manhay a un peu plus de chances que La Roche d’évoluer en P1 la saison prochaine. Si cette tendance se confirme, Harre-Manhay sera le club de P1 le plus proche de chez moi (NDLR, Samrée) . Je serai à dix minutes de la maison. Si j’habitais à dix minutes de Gouvy, qui est un club merveilleux, j’aurais probablement signé à Gouvy. Je ne veux plus me farcir une demi-heure de route. Le rapport ambition/distance de Harre-Manhay était le plus intéressant pour moi. D’autant plus que je ne débarquerai pas en terre inconnue. J’ai joué avec Ludovic Lejeune par le passé, à Bérismenil, et j’ai eu Joël Roberty comme coach à Mormont."

"Pas besoin de ça"

Homme à tout faire du ROC, Luc Dubois ne peut cacher sa déception: "Suis-je surpris par l’annonce de son départ ? Oui, quand même. Nous venons à peine de passer la moitié du championnat, il reste tout de même dix matchs à disputer. Nous n’avions pas besoin de ça. J’ai bien l’impression que ce sera une année galère jusqu’au bout."

Olivier Remacle, fidèle à La Roche depuis 2012, s’attendait, lui, au départ de son coéquipier: "On sentait bien que Nicolas était en partance, donc je m’étais préparé à cette annonce. Je peux comprendre qu’il ne veuille pas jouer en P2".

Résigné, les Rochois ? "Non, assure Olivier Remacle. Avec 7 points de retard sur Bastogne, on peut encore espérer laisser quatre équipes derrière nous. Pas sûr que cela suffira et nous sommes bien conscients que nous avons neuf orteils en P2, mais il faut y croire. Le problème, c’est que la pièce ne tombe jamais de notre côté. On dit souvent que cela s’équilibre, sur une saison. Jusqu’ici, j’ai malheureusement l’impression que ce n’est pas le cas. À Ethe encore, nous ne méritions pas d’être battus."

Ce soir, sur le terrain de Vecmont, les Rochois tenteront de décrocher, enfin, leur deuxième victoire de la saison face à des Longolards qui doivent également engranger pour se rassurer.

Les départs de Nicolas Prévot et Erwin Englebert vers Harre-Manhay annoncent-ils un exode l’été prochain ? Des garçons comme Catania et Van Massenhove (Érezée ?) seraient aussi sur le départ. "Les vrais Rochois comme les Van Geen, les Dubois ou encore Frank Bouillon devraient rester quoi qu’il arrive, avance Luc Dubois. Pour les autres, cela dépendra évidemment de notre hypothétique maintien."

Le sort de l’entraîneur Michel Godefroid, qui a succédé à Benjamin Simon dans le courant du premier tour, n’est pas encore fixé, lui non plus. "J’attends que l’on gagne un match pour évoquer l’avenir avec lui, glisse Luc Dubois. Mais j’aurais été content de faire sa connaissance plus tôt, nous sommes très contents de ce qu’il nous apporte."